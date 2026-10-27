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舊金山小學入學制度將改革 家長擔心新制更糟

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山小學入學制度將改革，家長擔心新制更糟。（記者李怡/攝影）
舊金山小學入學制度將改革，家長擔心新制更糟。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山小學入學制度擬由抽籤改為就近入學，但家長憂心若未同步改善學校品質，新制可能只是換分配方式、未解決焦慮。

舊金山小學入學制度即將迎來重大改革，但原本希望告別「抽籤碰運氣」的家長，如今卻擔心新制度可能更糟。舊金山聯合學區（SFUSD）教育委員會本月13日以五比二通過決議，計畫取消現行的小學入學抽籤制度，改採住家附近優先入學的方式。然而，不少家長質疑，如果住家附近的學校教學品質不理想，孩子是否反而失去選擇更好學校的機會？

根據Mission Local報導，這項改革雖然尚未正式實施，已引發家長對教育資源分配及入學選擇權的擔憂。

舊金山目前的小學入學制度，允許家長申請全市不同學校，再透過抽籤及優先條件分配名額。由於熱門學校競爭激烈，即使住在學校附近，也不一定能順利入學。對許多家庭而言，每年申請學校就像一場賭博，結果難以預測。

新制度希望改變這種情況。按照目前方向，學區將依據家庭住址，為每名學生提供附近小學的入學保障，無論家長何時提出申請，都能獲得鄰近學校的名額。

但問題是，並非每個社區都有家長滿意的學校。部分家長擔心，如果住家附近的小學教學品質較差，或缺乏孩子需要的課程，未來可能更難跨區申請其他學校。對無力負擔私立學校學費、也無法為了孩子搬家的家庭而言，這項改革尤其重要。

學區最新公布的家長調查，也反映出這種矛盾。在2978份問卷回覆中，82%的受訪者希望孩子能保障就讀住家附近的學校，但同時有96%認為，能夠選擇最適合孩子的學校同樣重要。

更值得注意的是，只有48%的受訪者認為教育委員會選定的C方案可能符合家庭需求，另有65%不確定學區是否真的會投入資源，改善住家附近的學校。

這也說明，家長反對的未必是就近入學，而是擔心學區只改變分配方式，卻沒有同步改善學校品質。

舊金山教育委員會主席Phil Kim表示，現行制度複雜且難以預測，改革目的是讓更多家庭能夠安心選擇社區學校。

學區也強調，未來仍會保留語言沉浸式課程、K至8年級學校等全市性特殊課程的申請機會，相關名額仍可能透過抽籤分配。

新制度目前只是政策方向，並非最終定案。教育委員會預計2027年4月13日進行最終表決，若順利通過，將適用於2028至2029學年入學的新生。

對舊金山家長而言，真正關心的問題仍是：孩子能否進入一所安全、教學品質良好，而且適合自己的學校？如果這個問題無法解決，無論是抽籤還是就近入學，家長的焦慮恐怕都難以消除。

精華 FAQ

  • 舊金山聯合學區教育委員會已通過方向，打算取消現行抽籤制，改成以家庭住址為優先，讓孩子可保障進入住家附近的小學。

  • 家長擔心若附近學校教學品質不佳，孩子可能失去跨區就讀更好學校的機會；若學區只改分配、不改善資源，問題仍會存在。

  • 在2978份回覆中，82%支持保障就近入學，96%也重視選擇適合孩子的學校；另有48%看好C方案，65%不確定學區會否真的改善社區學校。

學區 舊金山

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