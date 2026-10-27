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舊金山Muni乘客遭刺重傷 嫌犯逃逸警方追緝

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山Muni乘客遭刺重傷，嫌犯逃逸警方追緝。示意圖。（記者李怡╱攝影）
舊金山Muni乘客遭刺重傷，嫌犯逃逸警方追緝。示意圖。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山Muni公車凌晨再傳乘客遭刺案，嫌犯與人衝突後持刀傷人逃逸，警方持續追緝，事件也再次引發大眾對搭車安全的疑慮。

舊金山公車再傳暴力事件。一名乘客26日凌晨搭乘Muni公車時，與人發生衝突後遭持刀刺傷，緊急送醫治療。事發地點位於西增區（Western Addition），嫌犯在警方趕抵前逃離現場，目前仍在追緝中。這起事件距離上個月另一宗Muni乘客遭刺傷案件僅約一個月，再度引發民眾對搭乘公共交通工具安全的擔憂。

根據舊金山警方資料，26日凌晨1時13分左右，警方接獲報案，指Laguna街與McAllister街交叉口附近發生持刀傷人事件。警員趕抵後，發現一名乘客身上有明顯刀傷，立即提供急救，隨後由救護人員送往舊金山總醫院。

根據最新公布的案情，事件發生在Muni 5-Fulton路線公車上。嫌犯最初與一名乘客發生口角，並動手毆打對方，另一名男子上前介入。衝突持續升級，嫌犯涉嫌掏出刀具，多次刺傷介入的男子。雙方衝突一度延續至車外，嫌犯隨後沿McAllister街向西逃跑。

傷者傷勢嚴重，但警方及交通局表示，目前沒有生命危險。警方已在附近搜索，但尚未找到嫌犯，並呼籲知情民眾提供線索。

這已不是近期Muni首次發生持刀傷人事件。今年9月23日，一名男子在14-Mission公車上，試圖阻止另一名乘客騷擾兩名女性，結果遭對方持刀攻擊頸部。警方隨後逮捕嫌犯，檢方以企圖謀殺等罪名起訴。

接連發生的暴力案件，也讓公車乘客面臨一個現實問題：當車上有人爭吵甚至動手時，其他乘客該如何保護自己？

對每天依靠Muni通勤、上學及購物的居民而言，公車不只是交通工具，更是日常生活不可缺少的一部分。一旦發生暴力事件，即使並非發生在自己搭乘的路線，也可能影響民眾的安全感。

舊金山市交通局（SFMTA）表示，非常重視乘客及駕駛安全，並正配合警方調查。交通局指出，Muni系統內由警方調查的嚴重攻擊案件，已從2019年的1089宗，下降至2026年截至7月的307宗。不過，兩項數字涵蓋的統計期間不同，不能直接視為全年降幅。

警方呼籲，任何掌握案件線索的民眾，可致電415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭註明「SFPD」，可匿名提供資料。

精華 FAQ

  • 案件發生於26日凌晨1時13分左右，地點在舊金山Laguna街與McAllister街附近，當時事發車輛是Muni 5-Fulton路線公車。

  • 根據警方說法，嫌犯先與一名乘客口角並動手毆打，另一名男子上前介入後，衝突升級為持刀攻擊，嫌犯多次刺傷對方後逃逸。

  • 警方已在附近搜尋嫌犯並呼籲民眾提供線索，傷者則已送醫且無生命危險；SFMTA表示將配合調查，並強調持續重視乘客與駕駛安全。

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