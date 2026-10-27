千黛亞現身支持 女武神重拾防守紀律拿下G5 距離總冠軍僅1場

千黛亞與球隊主將威廉斯合影。（取自WNBA官網）

AI摘要 文章摘要整理： 女武神以64比55擊敗夢隊，在WNBA總決賽3比2領先，靠強悍防守守住主場；千黛亞到場助陣並與球員慶祝，球隊距離首冠只差1勝。

金州女武神26日晚回到舊金山 市大通中心，以64比55擊敗亞特蘭大夢隊，在WNBA總決賽取得3比2領先，距離隊史首座總冠軍僅差一勝。灣區 屋崙出生的國際影星千黛亞（Zendaya）也到場助陣，賽後更走進更衣室，與球員一起慶祝。

從第3場慘敗26分，到第4場客場扳平系列賽，女武神如今重拾起建隊之本的防守紀律，拿下關鍵比賽。上一場將夢隊得分壓在62分，此役更只讓對手全場僅拿下55分。即使自身進攻得分不高，女武神仍守住主場，將爭冠主動權握在手中。

後衛波頓 （Veronica Burton）拿下13分、八個籃板及四次搶斷，攻守兩端都有貢獻。而千黛亞現身，也讓她上周許下的心願成真。波頓此前曾公開邀請千黛亞與湯姆霍蘭德（Tom Holland）來看球，還坦言，若知道千黛亞坐在場邊，自己可能會「有一點緊張」。從這晚的表現看來，偶像到場並未影響她發揮。

千黛亞整晚投入加油，下半場還拿起主辦方發放的充氣加油棒。她也將女武神贈送的T恤套在原本的服裝外，大螢幕每當帶到她，現場便響起熱烈歡呼。社群媒體影片顯示，她賽後進入更衣室，與女武神球員分享贏球喜悅。

當晚座上來賓還包括灣區饒舌歌手也是勇士隊長期的支持者E-40、女足世界盃冠軍拉皮諾（Megan Rapinoe），以及12度入選NBA全明星的保羅（Chris Paul）。

女武神接下來將前往亞特蘭大，第六場定於29日(周四)美西時間上午9時30分開打。經多方協調，比賽確定留在可容納約1萬7000人的State Farm Arena，避免移回夢隊僅有3500個座位的主場。NBA老鷹隊當晚迎戰騎士的比賽，則延後一小時舉行。

對於提早開賽，女武神教練中瀨（Natalie Nakase）表示，球隊最關注的是「休息與恢復」，也相信球迷會想辦法收看。「他們會拿出手機看球。我毫不懷疑，一路支持我們的人都會看。」

夢隊則已無退路。球星格蕾（Allisha Gray）表示：「這是總決賽，不管是上午8時、晚上10時，還是午夜，我們都要做好該做的事。」若夢隊扳平，雙方將於31日周六回到大通中心，以第七場決定冠軍。

千黛亞整晚投入加油，下半場還拿起主辦方發放的充氣加油棒。（取自WNBA官網）