我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人問「會說英文嗎？」再掀話題

台北市長選情／蔣萬安民調落後 國民黨拚突圍 沉默選民成關鍵

超級應景 康曲柯士達辦萬聖節驚魂婚禮

記者江碩涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」...
康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味，此為去年結婚典禮的模樣。（康縣書記官辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

康曲柯士達縣書記官辦公室於10月30日舉辦萬聖節主題「驚魂婚禮」，提供新人穿搭應景的特別婚禮體驗，並開放預約與現場辦理。

萬聖節即將到來，康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味。

康縣府表示，所謂「驚魂婚禮」是由縣書記官辦公室工作人員穿著萬聖節服裝，為有興趣的新人主持婚禮。 這項特別的萬聖節婚禮活動會從上午 8時20分舉行至下午3時30分，地點在瑪蒂尼茲市（Martinez ）的555 Escobar Street康曲柯士達縣書記官辦公室舉行。

縣書記官暨紀錄官兼民事婚姻主婚專員康內利(Kristin B. Connelly) 表示，書記官暨紀錄官辦公室全力投入萬聖節慶祝活動，「驚魂婚禮」讓團隊有機會與民眾一同歡慶，享受節日樂趣，新人們非常喜歡 穿著萬聖節服裝舉行婚禮，穿著節慶服裝的工作人員也很樂意為婚禮增添熱鬧氣氛。

縣書記官辦公室將「驚魂婚禮」作為萬聖節的年度傳統活動。當天縣書記官辦公室的工作人員、部分 新人及其賓客都會穿著應景服裝參加婚禮儀式，辦公室也提供由穿著傳統禮袍的工作人員主持的婚禮儀式。

目前仍有一些婚禮預約時段可供安排，也接受未預約的新人現場辦理，最晚至下午3時30分，感興趣的新人可儘快致電縣書記官暨紀錄官辦公室，電話為925-335-7900。

新人必須在舉行婚禮儀式前取得結婚許可證，須先購買結婚許可證，並於預約時在位於瑪蒂尼茲市的縣書記官暨紀錄官辦公室辦理。公開結婚許可證的費用為 95 美元，保密結婚許可證的費用為 100 美元，預約民事婚禮儀式的費用為 60 美元，未預約而現場辦理的費用則為 65 美元。

如需了解結婚許可證及婚禮儀式服務的相關資訊，可上網www.contracostavote.gov，或周一至五上午8時至下午4時30分致電辦公室，電話 925-335-7900。

康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」...
康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味，此為去年結婚典禮的模樣。（康縣書記官辦公室提供）

精華 FAQ

  • 活動於10月30日舉辦，時間從上午8時20分到下午3時30分，地點在瑪蒂尼茲市555 Escobar Street的縣書記官辦公室，供新人參加特別婚禮儀式。

  • 驚魂婚禮是由工作人員穿著萬聖節服裝主持婚禮，新人與部分賓客也可穿節慶服裝同樂；辦公室同時提供傳統禮袍主持的正常婚禮版本。

  • 新人必須先取得結婚許可證，公開許可證95美元、保密許可證100美元；民事婚禮預約費60美元，未預約現場辦理則為65美元，並可致電925-335-7900洽詢。

萬聖節

上一則

聖荷西Safeway超市11月關門　居民不捨：買氣球得跑遠一點

下一則

千黛亞現身支持 女武神重拾防守紀律拿下G5 距離總冠軍僅1場

延伸閱讀

周末好去處／總督島南瓜節登場 免費領瓜、賞秋色迎萬聖節

周末好去處／總督島南瓜節登場 免費領瓜、賞秋色迎萬聖節
婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注
城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法

城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法
盧秀燕19日接蔣萬安競總主委 20日搭機飛沖繩高空證婚66對新人

盧秀燕19日接蔣萬安競總主委 20日搭機飛沖繩高空證婚66對新人
眾議員布朗斯丁辦萬聖節作文繪畫賽 11月2日截止投稿

眾議員布朗斯丁辦萬聖節作文繪畫賽 11月2日截止投稿

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變
足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關

華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關
中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級