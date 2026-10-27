超級應景 康曲柯士達辦萬聖節驚魂婚禮

康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味，此為去年結婚典禮的模樣。（康縣書記官辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 康曲柯士達縣書記官辦公室於10月30日舉辦萬聖節主題「驚魂婚禮」，提供新人穿搭應景的特別婚禮體驗，並開放預約與現場辦理。

萬聖節 即將到來，康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味。

康縣府表示，所謂「驚魂婚禮」是由縣書記官辦公室工作人員穿著萬聖節服裝，為有興趣的新人主持婚禮。 這項特別的萬聖節婚禮活動會從上午 8時20分舉行至下午3時30分，地點在瑪蒂尼茲市（Martinez ）的555 Escobar Street康曲柯士達縣書記官辦公室舉行。

縣書記官暨紀錄官兼民事婚姻主婚專員康內利(Kristin B. Connelly) 表示，書記官暨紀錄官辦公室全力投入萬聖節慶祝活動，「驚魂婚禮」讓團隊有機會與民眾一同歡慶，享受節日樂趣，新人們非常喜歡 穿著萬聖節服裝舉行婚禮，穿著節慶服裝的工作人員也很樂意為婚禮增添熱鬧氣氛。

縣書記官辦公室將「驚魂婚禮」作為萬聖節的年度傳統活動。當天縣書記官辦公室的工作人員、部分 新人及其賓客都會穿著應景服裝參加婚禮儀式，辦公室也提供由穿著傳統禮袍的工作人員主持的婚禮儀式。

目前仍有一些婚禮預約時段可供安排，也接受未預約的新人現場辦理，最晚至下午3時30分，感興趣的新人可儘快致電縣書記官暨紀錄官辦公室，電話為925-335-7900。

新人必須在舉行婚禮儀式前取得結婚許可證，須先購買結婚許可證，並於預約時在位於瑪蒂尼茲市的縣書記官暨紀錄官辦公室辦理。公開結婚許可證的費用為 95 美元，保密結婚許可證的費用為 100 美元，預約民事婚禮儀式的費用為 60 美元，未預約而現場辦理的費用則為 65 美元。

如需了解結婚許可證及婚禮儀式服務的相關資訊，可上網www.contracostavote.gov，或周一至五上午8時至下午4時30分致電辦公室，電話 925-335-7900。

康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味，此為去年結婚典禮的模樣。（康縣書記官辦公室提供）