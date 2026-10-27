聖荷西Safeway超市11月關門　居民不捨：買氣球得跑遠一點

聖荷西一家Safeway11月關門。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西西區Safeway將於11月13日左右停業，員工可轉往附近分店，居民則因少了一家常去超市而感到不便與惋惜。

灣區 連鎖超市再傳關店消息。Safeway證實，位於聖荷西 西區Bollinger Road 6150號的門市，預計將於11月13日左右停止營業。公司表示，受影響員工將被安排轉往附近其他分店，所有員工均可保留工作。

住在附近的居民Lina表示，得知超市即將關閉，讓她覺得相當可惜。她特別喜歡Safeway販售的氣球，種類相當豐富，會配合不同季節及節日推出應景款式，讓顧客可以買到漂亮又有特色的氣球。門市關閉後，她只能到距離更遠的地方購買，多少有些不方便。

根據KTVU的報導，門市員工已提前接獲關店通知，公司也已為員工安排後續職位。根據公司聲明，所有員工將依照集體勞資協議，調派至同一地區的其他門市。

對於此次關店原因，Safeway並未進一步說明，僅表示這項決定並非輕率作出。門市關閉後，聖荷西市內的Safeway分店數量將減至13家。公司表示，多年來很榮幸能為聖荷西當地社區提供服務，並鼓勵顧客改至附近其他門市購物。

這並非Safeway近年來首次關閉灣區門市。自去年以來，海沃、舊金山均有門市歇業。今年夏季，總部位於布利桑頓的Safeway才剛慶祝在北加州 經營100周年。

其中，舊金山社區的門市關閉曾引發當地居民關注。由於該店顧客包括不少長者及低收入居民，外界擔心超市歇業後，社區可能面臨食品採購不便，甚至形成「食物沙漠」（food desert），也就是居民難以取得新鮮及可負擔食品的地區。Safeway當時將持續發生的竊盜問題，以及員工與顧客的安全疑慮，列為關店主要原因。該店在Webster Street經營逾40年後，於2025年2月正式關閉。

此次聖荷西門市關閉是否與營運成本、客流量或其他因素有關，Safeway尚未公布相關資訊。