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酒駕慣犯撞死行人後逃逸 舊金山男子以謀殺罪起訴

記者王子涵／舊金山即時報導
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「這是一場悲劇。」地檢長謝安宜在27日的記者會上表示，「受害者才40多歲，只是在...
「這是一場悲劇。」地檢長謝安宜在27日的記者會上表示，「受害者才40多歲，只是在街上走路，就失去了生命。」(記者王子涵／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山一名有2次酒駕前科的男子，駕卡車撞倒行人後逃逸，傷者18天後不治，檢方因此以謀殺等罪名起訴並要求羈押。

舊金山市一名有過兩次酒駕定罪紀錄的29歲男子，在本月初駕駛卡車撞倒行穿線上的行人後逃逸，傷者送醫18天後不治身亡。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）27日宣布，已對涉案司機提出謀殺等指控。

被告為David Maldonado Sanabria，除謀殺罪外，另被控酒後駕車致人受傷及肇事逃逸，並涉及血液酒精濃度超過0.15%、拒絕接受化學檢測等指控。

據調查人員表示，事故發生於10月1日晚間約7時05分，地點位於Excelsior區Moscow街與France大道交界。一名43歲男子當時正在行穿線內步行，遭被告駕駛的卡車撞上，向後倒地。

檢方指稱，被告撞人後曾減速查看倒地的傷者，隨後駕車離開。一名目擊者追上卡車，拍下車牌照片。警方結合目擊者提供的照片與自動車牌辨識攝影機資料，在距離現場約三哩處找到並逮捕被告。

傷者送醫時情況危急。舊金山市警局於10月19日獲悉，男子因車禍傷勢不治。

「這是一場悲劇。」謝安宜在27日的記者會上表示，「受害者才40多歲，只是在街上走路，就失去了生命。」

謝安宜指出，被告過去已有兩次酒駕定罪紀錄，使地檢處得以在本案提出謀殺指控。

被告於27日下午出庭接受提訊。地檢處正要求法院在審判前將其羈押，不准保釋。

精華 FAQ

  • 被告是29歲的David Maldonado Sanabria，除謀殺罪外，還被控酒後駕車致人受傷、肇事逃逸，以及血液酒精濃度超過0.15%和拒絕化學檢測等指控。

  • 事故發生於10月1日晚間約7時05分，地點在舊金山Excelsior區Moscow街與France大道交界。43歲男子走在行穿線內時遭卡車撞擊，送醫時情況危急。

  • 目擊者追車並拍下車牌，警方再結合自動車牌辨識資料，在距離現場約3哩處逮捕被告。地檢處已要求法院在審判前羈押他，不准保釋。

舊金山 酒駕

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