酒駕慣犯撞死行人後逃逸 舊金山男子以謀殺罪起訴

「這是一場悲劇。」地檢長謝安宜在27日的記者會上表示，「受害者才40多歲，只是在街上走路，就失去了生命。」(記者王子涵／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一名有2次酒駕前科的男子，駕卡車撞倒行人後逃逸，傷者18天後不治，檢方因此以謀殺等罪名起訴並要求羈押。

舊金山 市一名有過兩次酒駕 定罪紀錄的29歲男子，在本月初駕駛卡車撞倒行穿線上的行人後逃逸，傷者送醫18天後不治身亡。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）27日宣布，已對涉案司機提出謀殺等指控。

被告為David Maldonado Sanabria，除謀殺罪外，另被控酒後駕車致人受傷及肇事逃逸，並涉及血液酒精濃度超過0.15%、拒絕接受化學檢測等指控。

據調查人員表示，事故發生於10月1日晚間約7時05分，地點位於Excelsior區Moscow街與France大道交界。一名43歲男子當時正在行穿線內步行，遭被告駕駛的卡車撞上，向後倒地。

檢方指稱，被告撞人後曾減速查看倒地的傷者，隨後駕車離開。一名目擊者追上卡車，拍下車牌照片。警方結合目擊者提供的照片與自動車牌辨識攝影機資料，在距離現場約三哩處找到並逮捕被告。

傷者送醫時情況危急。舊金山市警局於10月19日獲悉，男子因車禍傷勢不治。

「這是一場悲劇。」謝安宜在27日的記者會上表示，「受害者才40多歲，只是在街上走路，就失去了生命。」

謝安宜指出，被告過去已有兩次酒駕定罪紀錄，使地檢處得以在本案提出謀殺指控。

被告於27日下午出庭接受提訊。地檢處正要求法院在審判前將其羈押，不准保釋。