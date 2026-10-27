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川普政府要求封存選票 聖塔克拉拉拒交資料

記者龔玥╱即時報導
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聖塔克拉拉縣拒交選民身份資料。（記者龔玥╱攝影）
聖塔克拉拉縣拒交選民身份資料。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉縣拒絕配合聯邦要求提供選民機密資料並封存選票，稱缺乏法律依據；此舉凸顯加州與川普政府在選舉管理與公民身分核實上的衝突。

聖塔克拉拉縣政府26日拒絕川普政府要求提供選民機密資料、並封存聯邦官員懷疑由非美國公民投下的選票。司法部日前致函加州多個縣選務機關，要求核實相關選民身分，聖縣成為加州首個明確拒絕配合的縣。

根據舊金山紀事報的報導，聯邦司法部10月23日致函聖縣選務機關，列出902名被懷疑可能不是美國公民的選民，要求縣政府在48小時內提供包括社會安全號碼、駕照資料等機密資訊，供國土安全部核實，並在確認公民身分前暫時封存相關選票。

聖縣行政長威廉斯（James Williams）及縣法律顧問洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）分別致函聯邦政府，認為這項要求缺乏法律依據。洛普雷斯蒂指出，司法部的信函沒有引用任何法律條文或其他法律依據，授權聯邦政府指示縣政府如何管理選票。

威廉斯則強調，投票是民主制度的基礎，保障每一位公民的投票權，是公職人員的重要職責。

司法部發言人表示，聯邦政府希望各縣選務官員提供必要資料，協助國土安全部迅速核實選民公民身分，並稱此舉旨在確保加州選舉安全。

這場爭議是加州與川普政府在選舉管理權限問題上持續交鋒的最新發展。司法部本月15日起訴加州，指聯邦政府認定全州有逾2萬名可能不是公民的人士登記為選民，要求法院阻止州政府計算相關選票。

第九巡迴上訴法院26日拒絕立即阻止加州計票，並將案件發回聯邦地區法院，安排27日舉行聽證會。法院當時並未就案件實體爭議作出最終裁決。

司法部同日也向華盛頓州提出類似要求，聲稱發現400人涉嫌以非公民身分投下約1500張選票，要求州政府封存相關選票。

隨著11月3日中期選舉臨近，加州已有近300萬名選民投票。聯邦政府要求核實選民身分的行動，持續引發選票處理、個人資料保護及選舉管理權限等爭議。

精華 FAQ

  • 縣府認為司法部來函未引用任何法律條文或明確授權，無法要求地方選務機關交出社會安全號碼、駕照等機密資料，也不能指示縣府如何封存選票。

  • 司法部列出902名被懷疑可能不是美國公民的選民，要求縣府在48小時內提供相關機密資訊給國土安全部核實，並在確認身分前暫時封存選票。

  • 事件延續加州與川普政府對選舉管理權限的角力，涉及選票是否應封存、個資是否可被聯邦調查，以及州與聯邦誰有權主導選民身分核實。

川普 國土安全部 加州

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