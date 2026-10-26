川普政府針對舊金山灣區多個學區展開調查 原因是...

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教育部針對舊金山灣區多個學區展開調查。這些學區被指控要求學生參與部份問卷調查活動...
教育部針對舊金山灣區多個學區展開調查。這些學區被指控要求學生參與部份問卷調查活動，從而違反有關家長權益的法律。示意圖(取自聯邦教育部臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府調查巴洛阿圖、舊金山與北蒙特瑞縣學區，指其在族裔研究課中要求學生填寫涉隱私問卷，可能違反聯邦家長權益法律。

川普政府當局針對巴洛阿圖、舊金山與北蒙特瑞縣(North Monterey County)等地學區展開調查，起因是這些學區使用名為「特權之輪」(Wheel of Privilege)的調查問卷。

聖荷西信使報報導，這些學區被指控要求學生參與「權力／特權之輪」(Wheel of Power／Privilege)及「繪製我的身分」(Mapping my Identities)等活動，從而違反有關家長權益的法律。

相關學區尚未立即回應置評。

教育部調查指出，這些學區在「族裔研究」(Ethnic Studies)課程中，要求學生揭露有關其本人及家庭的「私密」(intimate)細節。課程旨在探討美國種族與族裔的歷史，並強調有色群體的經驗。

這類課程在加州一直備受爭議。加州曾計畫要求各學校從2025-26學年起開設族裔研究課程，但由於缺乏相應州政府資金支持，並且全州各地學區在課程設置問題存在分歧，課程尚未得到落實。

教育部在調查指出，上述三個學區在未徵得家長同意或未告知家長的情況下，要求學生在族裔研究課程參與相關活動並填寫「侵犯隱私的調查問卷」。

教育部特別提到兩項活動：「權力／特權之輪」和「繪製我的身分」。這些活動要求學生提供個人訊息，包括性取向、性別認同、身心健康狀況、家庭經濟狀況以及種族。學生被要求根據所提供的資訊來確定各自的「特權地位」。

調查核心在這三個學區是否違反「學生權益保護修正案」。這是一項1978年通過的聯邦法律，規定學校在對學生進行涉及敏感資訊，例如政治立場、心理健康史、性行為或態度、宗教信仰及收入狀況調查之前，必須通知家長並獲得其書面同意。

教育部表示，違反「學生權利保護修正案」，可能導致執法行動，並導致聯邦資助經費被取消。

學生隱私政策辦公室主任米勒(Frank Miller)表示，加州學校似乎在未徵求家長參與的情況下，收集大量有關學生的被保護與個人資料，引發嚴重擔憂：校方是否在刻意隱瞞，不讓家長知曉涉及其子女的最敏感信息？在家長不知情且未同意情況下，不應向學生施壓，迫使披露有關個人及家庭的私密細節。教育領導人必須停止傷害家長權益的行為；當局將與這些學區合作，確保完全遵守聯邦法律。

精華 FAQ

  • 因為教育部指控這些學區在族裔研究課程中，讓學生參與「權力／特權之輪」等活動，並蒐集性取向、性別認同等敏感資訊，疑似未先取得家長同意。

  • 調查核心是是否違反1978年通過的「學生權利保護修正案」，該法要求學校在調查敏感資訊前，必須通知家長並取得書面同意，否則可能面臨執法與聯邦資助風險。

  • 教育部特別提到「權力／特權之輪」與「繪製我的身分」兩項活動，認為其要求學生揭露個人及家庭私密細節，包含族裔、經濟、健康與性別認同等資訊。

舊金山 川普 學區

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