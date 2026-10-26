聖荷西男子涉持砍刀攻擊鄰居 躲回家與警方對峙逾7小時
聖荷西東區一名男子涉嫌持砍刀攻擊鄰居後返家拒捕，警方封鎖現場與其對峙超過7小時，最終將其逮捕，傷者則已出院。
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聖荷西東區一名男子涉嫌持砍刀攻擊鄰居後返家拒捕，警方封鎖現場與其對峙超過7小時，最終將其逮捕，傷者則已出院。
聖荷西東區25日上午發生砍刀傷人事件，一名男子涉嫌持砍刀攻擊鄰居後，躲進自己家中拒絕出來。警方封鎖現場與其對峙超過七小時，最終將嫌犯逮捕。傷者頭部受傷，經送醫治療後已出院。
根據NBC Bay Area報導，警方于上午9時7分左右接獲通報，指 Naples Drive 1800號路段發生涉及武器的糾紛。警方到場後初步調查發現，一名男子涉嫌持砍刀攻擊鄰居，傷者隨後被送往醫院。嫌犯則返回自己的住所，拒絕出來，警方因而封鎖周邊道路，並派出特警車輛包圍住宅。
傷者奎瓦斯（Alberto Cuevas）表示，他與涉案鄰居過去曾有過摩擦。事發當天早上，他正準備出門倒垃圾時遭到攻擊。奎瓦斯表示，當時嫌犯從背後抓住他並發動攻擊，他及時側身閃避，砍刀才沒有直接砍中頭部中央。他形容，事發時感到害怕又無助，只能看著自己流血。奎瓦斯頭部受傷，接受縫合治療後已出院。
警方與嫌犯的對峙持續超過七小時。警方持長槍靠近住宅後，一名雙手反銬的男子在多名警員包圍下走出屋外，隨後被帶上警車。
截至目前，警方尚未公布嫌犯身分。對峙結束後，Naples Drive附近道路重新開放，居民得以返回住處。案件仍在調查中。
事件發生在聖荷西東區 Naples Drive 1800號路段，時間約為上午9時7分。警方接獲通報到場後，發現現場涉及武器糾紛，隨即展開處理與封鎖。 嫌犯攻擊後躲進自己家中拒絕出來，警方因此封鎖周邊道路，並派出特警車輛包圍住宅。雙方對峙超過7小時後，嫌犯最終在警力包圍下走出屋外並被逮捕。 傷者為 Alberto Cuevas，頭部遭到攻擊後受傷，經送醫並接受縫合治療後已經出院。他表示自己與嫌犯過去曾有摩擦，事發時一度感到害怕又無助。
精華 FAQ
事件發生在聖荷西東區 Naples Drive 1800號路段，時間約為上午9時7分。警方接獲通報到場後，發現現場涉及武器糾紛，隨即展開處理與封鎖。
嫌犯攻擊後躲進自己家中拒絕出來，警方因此封鎖周邊道路，並派出特警車輛包圍住宅。雙方對峙超過7小時後，嫌犯最終在警力包圍下走出屋外並被逮捕。
傷者為 Alberto Cuevas，頭部遭到攻擊後受傷，經送醫並接受縫合治療後已經出院。他表示自己與嫌犯過去曾有摩擦，事發時一度感到害怕又無助。
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