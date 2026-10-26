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萬聖節裝飾也被偷 社區募款延續20年鬼屋傳統

記者王子涵／即時報導
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許多灣區家庭在萬聖節都布置鬼屋。圖為2025年喬布斯（Steve Jobs）故居...
許多灣區家庭在萬聖節都布置鬼屋。圖為2025年喬布斯（Steve Jobs）故居舉辦的萬聖節派對。示意圖，與新聞內容無關。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖利安住一戶家庭20年來免費打造萬聖節鬼屋，卻接連遭竊失去裝飾；社區捐款相助後，他們仍決心續辦傳統。

東灣聖利安住（San Leandro）的一戶家庭，20年來每逢萬聖節都將住家布置成免費鬼屋，供社區民眾參觀。然而，近日兩件擺放在草坪上的電動人偶遭竊，損失約700元，讓一家人的過節心情蒙上陰影。

據CBS新聞報道，屋主納廷（D.W. Nutting）指著草坪上的空位說：「他原本就在這裡。」他表示，損失不只是金錢，有些裝飾已經買不到，「很多道具都停產了，所以我們再也找不到他了。」

這並非一家人首次在萬聖節期間遭遇竊案。去年，一件人形裝飾被偷走，過程被監視器拍下。

「那是一個類似人體模型的人偶，放在草坪上。」納廷回憶，當時有人凌晨開著皮卡車來到草坪，將整件裝飾搶走。

失竊後，一家人加強保安措施，並在網上發起募款。社區民眾已捐出逾1400元，協助添購更多道具。

納廷的姻親里科（Marisol Rico）向CBS灣區新聞表示，歡迎大家前來欣賞、觸摸裝飾，但不要帶走。「我們得把這些東西收好、重複使用，才能一年又一年辦下去。」

她說，許多道具都是一家人親手製作、組裝，再逐年重複使用，「如果因為大家一直把東西拿走，讓我們不得不關閉鬼屋，那會非常令人難過。」

儘管接連遭竊，納廷表示，一家人仍會繼續完成今年的鬼屋布置。談起失竊的電動人偶，他說：「我們只能希望，不管他現在在哪裡，都能在那裡帶來一些歡樂。」

目前約有15人參與鬼屋的籌備與維護，包括親戚及孩子的同學，共同延續這項傳統。

「這是出於熱愛的付出。我們為社區而做，從不收費，任何想來的人都可以走完整個鬼屋。」納廷說，「所以發生這樣的事情，我們確實很沮喪。」

許多灣區家庭在萬聖節都布置鬼屋。圖為2025年喬布斯（Steve Jobs）故居...
許多灣區家庭在萬聖節都布置鬼屋。圖為2025年喬布斯（Steve Jobs）故居舉辦的萬聖節派對。示意圖，與新聞內容無關。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 屋主一家20年來把住家布置成免費鬼屋，開放社區民眾參觀，目的不是營利，而是延續萬聖節傳統，讓鄰里一起感受節慶氣氛與互動樂趣。

  • 被偷走的是兩件放在草坪上的電動人偶，估計損失約700元。屋主表示，金錢損失之外更可惜的是部分道具已停產，未來很難再找回相同物件。

  • 屋主一家先加強保安，並在網路上發起募款，社區民眾已捐出逾1400元協助添購道具。儘管多次遭竊，他們仍表示今年會繼續完成鬼屋布置。

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