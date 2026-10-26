舊金山豪宅超要價1千萬成交 創紀錄 普通獨立屋超1百萬是常態

位於Cherry街20號的住宅，10月2日以1850萬元掛牌，並於22日完成交易，成交價較開價高出54%。（取自Zillow公開記錄）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Presidio旁一棟豪宅以2850萬元售出，較開價高出1000萬元，創下當地超出開價金額新高，也反映高端住宅市場持續火熱。

舊金山 市一棟緊鄰Presidio的豪宅 ，近日以2850萬元成交，比原開價高出1000萬元，創下該市房屋超出開價金額的最高紀錄，反映出今年高端住宅市場競爭激烈。

舊金山商業時報引述房地產 紀錄報導，位於Cherry街20號的住宅，10月2日以1850萬元掛牌，並於22日完成交易，成交價較開價高出54%。買家身分尚未公開，由Compass經紀人哈特瓦尼（Nina Hatvany）代表買方。

這棟豪宅設有八間臥室、七間浴室，占地約0.31畝，位於毗鄰Presidio的一條盡頭巷道末端。住宅建於1966年，由舊金山建築事務所Whisler-Patri設計，具有20世紀中葉建築風格，並設有七個停車位，包括一座可停放三輛車的車庫。

該物業由同一家族持有逾40年，此次賣方為Janice R. Lurie Trust與Robert A. Lurie Trust。長年居住於此的珍妮絲盧里（Janice Rosen Lurie），是舊金山巨人隊老闆鮑勃盧里（Bob Lurie）的前妻。據公開記錄，她於今年7月去世，享壽96歲。

經紀人哈特瓦尼對舊金山紀事報表示，寬敞的土地、私人花園，以及面向Presidio的景觀，使這處物業格外稀有。

舊金山近期已有多棟豪宅大幅加價成交。本月稍早，Presidio附近第六大道2號住宅，開價800萬元，最終以1500萬元售出，加價700萬元。牛谷區（Cow Hollow）聯合街2512號住宅則於5月以1500萬元成交，比795萬元的開價高出約88.7%。

因此，Cherry街這筆交易創下的是超出開價的「金額」紀錄，並非加價「百分比」最高紀錄。

當全美不少地區的賣家降價求售，舊金山豪宅市場卻呈現不同走勢。本月稍早，平均30年期房貸利率升破7%，增加依賴貸款買家的負擔，但對頂級豪宅買家的影響較小。截至9月1日的資料顯示，市內成交價超過700萬元的住宅中，約79%在完成交易時沒有房貸。

Compass資料顯示，今年1月至6月，舊金山有逾140棟住宅以高於開價至少100萬元成交，去年同期僅八棟。隨著人工智慧產業創造的財富流入舊金山，高端住宅市場買氣持續強勁。

位於Cherry街20號的住宅，10月2日以1850萬元掛牌，並於22日完成交易，成交價較開價高出54%。（取自Zillow公開記錄）