久石讓75歲高齡登台舊金山 新作西岸首演 未奏宮崎駿電影配樂

久石譲最為人知的，是他為宮崎駿（Hayao Miyazaki）的吉卜力工作室動畫電影譜寫的精美配樂、（舊金山交響樂團提供）

AI摘要 文章摘要整理： 久石讓在舊金山交響樂團完成新委約作品西岸首演，演出重點不再是宮崎駿配樂，而是獲觀眾與樂評普遍肯定的管弦樂協奏曲。

75歲高齡的日本 作曲家久石讓（Joe Hisaishi） 在上個周末站上舊金山 交響樂團（SF Symphony）的舞台，指揮其最新委約製作的管弦樂協奏曲（Concerto for Orchestra）。

連續三天的演出在一個月前便已售罄，現場可見不少慕名而來的亞裔 聽眾。抵達舊金山之前，久石讓傳出因身體原因臨時缺席在丹佛的表演，這也導致許多樂迷臨時拋售演出票。在演出的前一天，久石讓發出一段在舊金山灣遊玩的視頻，徹底打消樂迷的疑慮。

久石讓最為人知的，是他為宮崎駿（Hayao Miyazaki）的吉卜力工作室動畫電影譜寫的精美配樂，其中「神隱少女」和「霍爾的移動城堡」等作品中的經典旋律，更隨著電影傳遍全球，成為許多人心中日本動畫音樂的標籤。

久石讓過去在北美巡演幾乎完全以吉卜力電影配樂為主，包括2024年上一次與舊金山交響樂團的演出，但本次演出的重點則是以他全新委任創作的管弦樂協奏曲，一部宏大、五個樂章、長達45分鐘的作品。但24日的演出體驗感受中，觀眾並不會感到太大壓力，久石讓甚至自己會在樂章之間停下喝水休息，不時做出「擦汗」的動作。

多數觀眾都期望能夠在安可環節聽到哪怕一首宮崎駿的名曲，但久石讓在三次返場鞠躬後，選擇克制地結束表演。

回味整場演出，觀眾們仍然十分欣喜。上半場的兩首美國作曲家極簡主義作品賴奇2018年創作的「合奏與管弦樂團的音樂」，和朗格（David Lang）的「山」都是極有個性的作品，兩首通過不斷迴旋往復的旋律，以及打擊樂聲部的出色運用，給了觀眾尤為不同的音樂體驗。

華人觀眾陳女士對第二首的「山」尤為印象深刻，「感覺自己的小心臟連續被大鼓和定音鼓敲擊了十幾分鐘。」陳女士說，「音樂給人一種機械重複的不安感，低沉的打擊樂配合弦樂奏出的類似金屬刺耳高音，太不同的體驗。」

下半場久石讓的新作則更讓人滿足，前兩首都因過度重複而失去推進力，力度變化也相當有限。管弦樂協奏曲的五個樂章各具風味，沒有遵循特定的古典曲式，而是盡情頌揚氣氛。

「原來音樂除了可以被聽見，也可以被身體直接感受到。」網友angela表示，「相比朗的山，久石讓音樂中的山更接近我想像中的日本山林，裡面可能藏著狐妖、精怪和各種說不清道不明的東西。而第二、第四章，那些優美的旋律，輕盈的打擊樂，讓我有一種在冰天雪地里，找到一顆糖的感覺。」

舊金山交響樂團在本月末將迎來，新任港裔音樂總監陳以琳（Elim Chan）的回歸演出「Adams and Mendelssohn」，分別在29、30、31日奉獻四場演出，其中她也將首次與合唱團港裔指揮王菁儀（Jenny Wong）合作，兩大華裔女指揮將同台表演，購票信息可在舊金山交響樂團官網www.sfsymphony.org查詢。

75歲高齡的日本作曲家久石讓在上個周末站上舊金山交響樂團的舞台，指揮其最新委約製作的管弦樂協奏曲。（舊金山交響樂團提供）