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假房東帶看屋 詐騙灣區一家人4500元

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假房東騙取灣區一家人4500美元，此前曾遠程授權其進入房屋。（取自Pexels）
假房東騙取灣區一家人4500美元，此前曾遠程授權其進入房屋。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

半島地區一對夫婦遭假房東以自助看屋、簽約與多平台收款手法詐騙4500元，後來透過媒體與銀行協助才追回部分款項。

據ABC7報導，半島（Peninsula）地區的一戶家庭被誘騙捲入了一起惡劣的租房騙局，失去了押金。騙子甚至知道該房源何時會空置，以及如何進入屋內。

如今，此類詐騙案件日益增多，詐騙者往往冒充房東。這對年輕夫婦經歷了租客通常會經歷的許多步驟：提交申請、核實收入，甚至親自參觀了房屋，結果才發現這一切都是假的。

德塞雷（Deserae，姓氏未公開）的丈夫在Craigslist上找到一則廣告，稱紅木城（Redwood City）有一套三居室住宅，月租2500美元。他們聯繫了一位名叫Kenneth的男子，並提交了工資單和租房申請。

「他態度很好，回覆也很及時，」她說。「我們養了一隻大狗，他卻說：『養狗沒問題。』我就想，『好吧，』」德塞雷說道。Kenneth寫道：「我只希望你們像自己家一樣好好照顧這房子。」

這對夫婦共匯出4500美元以確保租下這套房子，這筆款項是通過多個平台分批支付的，包括通過Zelle一次又一次轉帳。隨後，他們約定於7月25日見面。

「當我們到達那棟房子時，他用密碼鍵盤順利帶我們進了屋。這讓整個過程顯得非常可信。我們參觀了房子，他表現得非常友善，」德塞雷說道。稱那名男子聲稱自己住在亞利桑那州（Arizona）。

簡訊顯示，詐騙者向她發送了一個來自Rently的連結，這是一家總部位於美國的科技公司，為房產管理方和租客提供自助看房服務。

他們拿到密碼後直接走了進去，當天晚些時候就簽了租約，以為這就是他們的新家。直到幾周後，她才注意到這棟房子在不同的網站上以不同的價格掛牌出售。

德塞雷撥打了Zillow房源頁面上公布的租房中介電話，才意識到是一場騙局。

物業管理公司RentWise表示，該詐騙者冒用公司名義，在第三方房源平台上開設了帳戶。

她通過簡訊質問騙子，要求退還錢款。騙子聲稱已經退款，甚至偽造了一份銀行對帳單，顯示款項已從他的帳戶中轉出。但她始終沒收到錢。

在德塞雷與肯尼斯對質後不久，這對夫婦恰好看到「7 On Your Side」關於舊金山一名租客遭遇類似情況的報導。他們隨即致電尋求幫助。我們聯繫了富國銀行（Wells Fargo），德塞雷獲得了3800美元的退款。但在致電「7 On Your Side」之前，她曾多次聯繫富國銀行，但均未果。

德塞雷最終向消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）提交了投訴。

如果您遭遇詐騙，應向當地警方報案，通知您的金融機構（如銀行和信用卡公司），並向網際網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）舉報。

精華 FAQ

  • 丈夫在Craigslist找到紅木城三房出租廣告，聯絡名為Kenneth的男子後，對方態度友善、回覆迅速，還允許養狗並安排看屋，讓夫妻降低戒心。

  • 他先要求提交工資單與租屋申請，再提供Rently自助看屋連結與密碼，甚至帶他們進屋參觀，最後還偽造退款與銀行對帳單，製造一切正常的假象。

  • 德塞雷在向7 On Your Side求助後，從Wells Fargo拿回3800美元，並向CFPB投訴；若遇詐騙，應立刻報警、通知銀行與信用卡公司，並向IC3舉報。

灣區 租客 詐騙

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