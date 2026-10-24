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慈濟北加州分會智慧實驗室 10/31邀陳一鳴探索內在自我

【本報訊】
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慈濟北加州分會2026年智慧實驗室10月31日邀請暢銷書作家、工程師、慈善家陳一...
慈濟北加州分會2026年智慧實驗室10月31日邀請暢銷書作家、工程師、慈善家陳一鳴（Chade-Meng Tan）擔任講者。(主辦單位提供)

AI摘要

文章摘要整理：

慈濟北加州分會推出智慧實驗室講座，10月31日邀請陳一鳴分享正念、佛教智慧與人生經驗，並贈送300本新書給與會者。

當科技持續向前奔馳，我們是否也該停下腳步，思考如何讓心靈與智慧同步成長？為了打造一個融合「科技 × 智慧」的交流平台，慈濟加州分會2026年全新推出智慧實驗室（Wisdom Lab）系列講座，定期邀請各領域的世界級領袖，分享他們的生命歷程、專業經驗與人生智慧，希望讓聖荷西會所成為灣區民眾交流、學習、沉澱與充電的空間。

智慧實驗室10月31日邀請暢銷書作家、工程師、慈善家陳一鳴（Chade-Meng Tan）擔任講者。來自新加坡的陳一鳴，是Google 最早期的工程師之一，他創立了Search Inside Yourself（探索內在自我），這套創新的正念與情緒智力課程，也成為他的暢銷書，從矽谷開始風靡全球。

陳一鳴也是 Buddhism.net 共同創辦人，以及「十億和平行動」（One Billion Acts of Peace）共同主席。他投入的慈善工作曾多次獲諾貝爾和平獎提名。他也曾擔任電影《Walk With Me》執行製片，並於新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore）擔任兼任教授。

在這場發人深省又充滿趣味的講座中，陳一鳴將探討佛教教義為何在現代世界持續引起共鳴。這些歷久彌新、實用且適合不同背景人士的教導，提供培養智慧、慈悲、內心平靜，以及深入理解生命的方法。陳一鳴將贈送三百本最新著作《Buddhism for All》（面向大眾的佛教）作為送給與會者的特別禮物。

時間：10月31日下午2時至4時

地點：慈濟北加州分會

地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131

活動以英文進行，報名連結：https://forms.gle/5dnW9QBjWNR9trje8

精華 FAQ

  • 此系列講座希望打造結合「科技 × 智慧」的交流平台，邀請世界級領袖分享生命歷程與專業經驗，讓聖荷西會所成為灣區民眾學習、沉澱與充電的空間。

  • 陳一鳴是暢銷書作家、工程師與慈善家，曾任Google早期工程師，創立Search Inside Yourself課程，也參與Buddhism.net與十億和平行動等計畫。

  • 講座將探討佛教教義為何在現代世界持續引起共鳴，內容涵蓋智慧、慈悲與內心平靜的培養方法；活動於10月31日下午2時至4時在聖荷西舉行，並以英文進行。

慈濟 加州 Google

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