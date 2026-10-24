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阿拉米達海灘加拿大雁驗出禽流感 官方籲勿接觸病鳥

記者王湘涵/即時報導
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阿拉米達皇冠紀念州立海灘發現兩隻加拿大雁感染高病原性禽流感，官方呼籲民眾避免接觸...
阿拉米達皇冠紀念州立海灘發現兩隻加拿大雁感染高病原性禽流感，官方呼籲民眾避免接觸病鳥及死亡野鳥。圖為加拿大雁資料照，非此次感染個體。（DidierFy／Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉米達皇冠紀念州立海灘2隻加拿大雁驗出高病原性禽流感，當局稱民眾風險偏低，仍呼籲避開病鳥、死鳥並持續通報監測。

據灣區城市新聞社（Bay City News）報導，東灣區域公園管理局23日宣布，阿拉米達皇冠紀念州立海灘（Robert W. Crown Memorial State Beach）發現兩隻加拿大雁感染高病原性流感" rel="233200">禽流感。官方表示，目前一般民眾感染風險仍低，但不排除東灣其他地區也可能出現受感染野鳥，呼籲民眾避免接觸生病或死亡的鳥類，並留意兒童及寵物安全。

根據阿拉米達縣病媒防治單位資料，兩隻加拿大雁分別於10月8日及12日，在皇冠紀念州立海灘的蟹灣（Crab Cove）一帶被採集，經檢驗確認感染禽流感病毒。阿拉米達市政府也於23日發布相關公告，提醒居民提高警覺。

東灣區域公園管理局指出，禽流感主要影響野生鳥類，秋冬季節通常是病例增加的時期。雖然目前對一般民眾的風險偏低，但若長時間或近距離接觸感染鳥類，或接觸遭病毒污染的環境，仍可能造成人類感染。

官方提醒，民眾前往公園、海灘及自然保護區時，不應觸摸野生鳥類，若發現死亡鳥類，應保持至少50呎（約15公尺）的距離。同時應避免讓兒童及犬隻接近鳥類、鳥類屍體或排泄物，以降低接觸病毒的機會。

東灣區域公園管理局表示，目前正與阿拉米達縣公共衛生局、縣病媒防治單位、加州漁業暨野生動物局及阿拉米達市政府合作，持續監測疫情。若民眾在公園或其他公共場所發現生病或死亡的鳥類，可向當地病媒防治單位通報，並提供確切位置、照片或地圖定位，以利相關人員處理。阿拉米達縣通報電話為510-567-6800，康曲柯士達縣則為925-685-9301。

精華 FAQ

  • 東灣區域公園管理局通報，阿拉米達皇冠紀念州立海灘的2隻加拿大雁驗出高病原性禽流感，採樣時間分別是10月8日與12日，地點在蟹灣一帶。

  • 官方表示，目前一般民眾感染風險仍低，但若長時間或近距離接觸受感染鳥類，或接觸被病毒污染的環境，仍可能增加人類感染機會，因此需保持警覺。

  • 民眾應避免觸摸野生鳥類，與死亡鳥類保持至少50呎、約15公尺距離，也要讓兒童與犬隻遠離鳥屍或排泄物，並向當地病媒防治單位通報確切位置。

禽流感 流感 加拿大

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