舊金山地下電纜起火，近2800戶摸黑 多條街道停電。消防人員趕往現場滅火，太平洋瓦電公司（PG&E）緊急搶修，示意圖。

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山中心地下電纜21日晚間起火，造成近2800戶停電，消防與PG&E緊急處理後，晚間多數用戶已恢復供電，事件未釀成人員傷亡。

舊金山 市中心21日(周三)晚間突然發生地下電力設施火警，造成近2800戶家庭及商家一度停電，部分街區陷入黑暗。事故發生在Van Ness Avenue與Bush Street附近，受影響地區包括田德隆區（Tenderloin）及市政中心（Civic Center）。消防人員趕往現場滅火，太平洋瓦電公司（PG&E）緊急搶修，當晚大部分用戶已恢復供電，所幸未傳出人員受傷。

根據舊金山消防局稱，消防人員約於晚間7時45分接獲通報，前往Van Ness Avenue與Bush Street附近處理地下電力設施起火事故。現場一度冒出濃煙，消防人員迅速展開滅火行動。

火勢雖然獲得控制，但周邊供電系統受到影響。舊金山市緊急管理局（DEM）表示，截至晚間8時，約有2775戶PG&E用戶停電，主要集中在Van Ness Avenue至Leavenworth Street，以及O'Farrell Street至McAllister Street之間。

停電範圍涵蓋市政中心及田德隆區部分住宅、商店和辦公場所。由於事故發生在晚間，對居民照明、商家營業及附近交通都可能造成不便。

對依賴電力營業的餐廳、超市及小商家而言，突如其來的停電尤其令人擔心。收銀設備、冰箱冷藏系統及電子支付服務，都可能因供電中斷受到影響。對住在公寓大樓的居民來說，電梯及公共照明能否正常運作，也是停電期間需要注意的問題。

事故發生後，PG&E派出維修人員到場處理，並協調恢復供電。初步預估的復電時間曾落在22日凌晨12時30分至1時15分之間，但實際搶修進度比預期快。

截至周三晚間9時15分左右，大部分受影響用戶已恢復供電。PG&E當晚稍後確認，田德隆區與市政中心的電力已恢復。

受到消防及搶修作業影響，部分周邊街道一度實施交通管制，Muni公車也因應現場情況調整行駛路線。

舊金山金融區本月初也曾發生地下電力設施起火及爆炸事故，當時造成道路封閉、建築物疏散及停電。短短數周內再次發生地下電力火警，也凸顯城市供電設施安全與維護的重要性。

截至目前，停電的確切原因尚未獲得確認。市民若遇到類似事故，應遠離冒煙的人孔蓋或地下電力設備，不要自行靠近查看，並可透過PG&E停電資訊平台查詢最新復電進度。

舊金山地下電纜起火，近2800戶摸黑 多條街道停電。消防人員趕往現場滅火，太平洋瓦電公司（PG&E）緊急搶修，示意圖。（記者李怡╱攝影）