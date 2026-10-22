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舊金山周五兩場夜市登場 美食音樂熱鬧開街 多條道路封閉

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山周五兩場夜市登場，美食音樂熱鬧開街 多條道路封閉。（記者李怡╱攝影）
舊金山周五兩場夜市登場，美食音樂熱鬧開街 多條道路封閉。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山周五晚間有兩場免費社區活動登場，外米慎區夜市與Polk街慶典將帶來美食、音樂與藝術，周邊多條道路封閉並有公車改道。

舊金山市民周五晚間又有好去處。23日舊金山將有兩場免費社區活動登場，分別是外米慎區的「From the E」夜市，以及布諾山上Polk街的「Lower Polk Live!」街頭慶典。現場將有美食、音樂及藝術活動，適合民眾下班後與親友同樂。配合活動舉行，多條道路將暫時封閉，部分Muni公車也將改道，開車族須提前規畫路線。

根據舊金山市交通局（SFMTA）22日公布的交通公告，夜市將於下午4時30分至晚上8時30分，在Ocean Avenue與Mission Street附近舉行。

活動以社區美食、特色手工藝品及現場音樂為主，讓民眾不用跑到市中心，也能在自家附近逛夜市、品嘗美食，感受街區熱鬧氣氛。

為配合夜市，Ocean Avenue從Mission Street至Persia Avenue路段，將從周五中午12時封閉至午夜前。經過該區的49路Muni公車也將臨時改道，部分站點暫停服務。

另一場活動則是第二屆「Lower Polk Live!」，於下午4時至晚上9時，在Polk Street介於Bush Street與Sutter Street之間舉行。

這場免費社區慶典結合音樂、藝術與鄰里交流，希望透過街頭活動吸引民眾走進商業街區，支持周邊商家，也為舊金山夜間經濟增添活力。

交通局指出，Polk Street介於Bush Street與Sutter Street路段，將從下午2時封閉至晚上10時30分。

除了兩場活動，周五市內其他地點也有道路管制。Stockton Street介於Filbert Street與Union Street路段，早上8時至晚上7時封閉；Fulton Street部分路段上午也將因紀念活動暫時禁止車輛通行。

周五晚間，大通中心（Chase Center）還將舉行勇士隊主場比賽，預計周邊交通也會較為繁忙。

交通局提醒，計畫參加夜市的民眾，最好搭乘公共交通工具前往。開車族則應留意臨時封路與停車限制，避免因繞路或尋找停車位耽誤行程。

精華 FAQ

  • 當晚有兩場免費活動：外米慎區的「From the E」夜市，以及布諾山上Polk街的「Lower Polk Live!」街頭慶典，兩者都結合美食、音樂與藝術。

  • From the E夜市在Ocean Avenue與Mission Street附近，下午4時30分至晚上8時30分舉行；Lower Polk Live!在Polk Street介於Bush Street與Sutter Street之間，下午4時至晚上9時舉行。

  • Ocean Avenue、Polk Street及市內其他部分路段都會暫時封閉，49路Muni也將改道，部分站點停靠受影響；交通局建議民眾盡量搭乘公共交通，開車者要先規畫路線。

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