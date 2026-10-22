特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州蘇拉諾縣一名71歲男子深夜橫穿高速公路時遭特斯拉撞死，26歲司機稱當時啟用FSD；同縣本月另有特斯拉撞巡邏車事故，均引發對全自駕安全性的關注。

加州 公路巡警（CHP）表示，一輛特斯拉 於周四凌晨在北加蘇拉諾縣（Solano County）高速公路上行駛時，撞斃一名橫穿道路的71歲男子。涉事的26歲舊金山 司機向警方稱，事發時車輛正使用「全自動駕駛」（Full Self-Driving，簡稱FSD）模式。

車禍於凌晨約2時30分發生，地點在80號州際公路西行線與780號州際公路交匯處。警方指出，特斯拉的行車紀錄器畫面顯示，該名來自委利賀的老翁從右側路肩走入高速公路，當時特斯拉時速約70哩。

警方表示，老翁走進車輛行駛路線時，特斯拉曾煞車並向左轉向，但仍未能避開，車頭右前方撞上老翁。老翁倒臥路面後，至少再遭另一輛車撞擊。救援人員到場後確認他傷重死亡。當局尚未公布死者身分，亦未即時回應相關查詢。

涉事特斯拉司機停車留在現場，配合警方調查，並提供行車紀錄器影片。加州公路巡警在聲明中說：「司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。」

其餘涉事車輛的司機均未停車在現場停留。

加州公路巡警警員海特曼（Scott Heitman）表示，警方並未在事發後向特斯拉司機開出罰單，但若調查發現司機的疏忽導致碰撞，案件可能交由地檢處辦公室提出起訴。

這是蘇拉諾縣本月第二宗特斯拉高速公路車禍，兩宗事故的司機均稱事發時啟用了FSD。10月13日，公路巡警在費爾菲爾德附近的80號州際公路東行線處理一宗致命車禍時，一輛特斯拉撞上巡邏車，造成車內兩名警員受傷。

海特曼說，該宗事故的司機是一名22歲沙加緬度男子。他向調查人員承認，當時車輛啟用FSD，而自己正在睡覺。現場當時有三輛巡邏車亮起緊急警示燈，四條行車線已封閉，但特斯拉仍駛過交通錐，撞上公路巡警的道奇Charger巡邏車。

特斯拉的FSD功能可控制轉向、變換車道及泊車，但仍要求司機保持警覺，全程監督車輛運作。特斯拉表示，車輛配備的360度攝影鏡頭及其他安全功能，可降低碰撞的嚴重程度，或避免事故發生。

使用這項功能的司機必須留意路面，並隨時準備接管車輛。然而，仍有駕駛者承認在系統啟用期間進食或打瞌睡，考驗相關防止分心駕駛措施的成效。