可疑白粉信件針對國會議員 裴洛西也遭殃

圖為2024年12月位於舊金山聯邦大樓命名儀式，以致敬前眾議長裴洛西（左四）的傑出貢獻。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉前，多名國會議員與選務辦公室接連收到可疑白粉信件，裴洛西辦公室也遭波及，聯邦與郵政執法單位正全面調查。

美國期中選舉將至，多名國會議員辦公室接連收到裝有白色粉末的郵件。前眾議院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的辦公室21日(周三)也收到一封可疑信件，發言人表示，辦公室所有人員均安全。

近日，來自不同政治陣營的逾36名國會議員，其辦公室均收到裝有白色粉末的信封。其中一名議員的辦公室表示，初步檢測顯示粉末不具危險性。

裴洛西的發言人馬丁（Nicholas Martin）表示，辦公室收到的信件，與其他國會議員辦公室通報的可疑郵件情況相符。

馬丁在聲明中說：「裴洛西仍專注於為舊金山 市民服務，並關切遭遇類似事件的議員及辦公室職員。」

他表示，裴洛西感謝國會警察、舊金山市警局及其他執法機構，徹查全美這一連串恐嚇事件。

據報，美國郵政系統內可能仍有逾100封疑似裝有白色粉末的信件流轉。全美多地選務辦公室也通報收到可疑郵件。

聯邦調查局、國會警察及美國郵政檢查局正調查這些郵件。聯邦調查局拒絕證實個別事件或信件的詳情，但在本周稍早的聲明中表示：「聯邦調查局與美國郵政檢查局正調查一連串寄往全國各地的可疑郵件，收件地點包括州務卿辦公室及其相關選務辦公室，以及國會議員辦公室。」