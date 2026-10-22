我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西藏那曲規模7強震至少2傷 中國逾2年來最強地震

掃蕩詐領糧券 數名非法移民被捕⋯今日5件事

假冒運通客服稱有人買槍 居民險落電信詐騙陷阱

記者龔玥╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

林女士遭假冒運通客服與境外警方聯手設局，以購槍交易和調查名義施壓，幸在被要求下載Telegram時識破詐騙。

冒充信用卡客服、假冒境外警方，甚至以涉及槍枝交易為由製造恐慌，都是電信詐騙常見的手法。灣區華人林女士近日接到一通自稱美國運通（American Express，簡稱運通）的電話，對方聲稱她有一筆約2000元的交易出現問題，系統顯示購買了一把槍，但付款未成功。林女士明確表示自己沒有購買槍枝，對方隨即表示可以協助聯絡境外警方，讓她一度陷入緊張，最後在對方要求下載通訊軟體時才警覺，及時中止通話。

林女士表示，來電顯示的電話號碼正是運通客服電話，讓她起初沒有太多懷疑。對方不僅詳細詢問她的個人資料，也十分耐心地解釋情況，聲稱這筆購槍交易來自境外，並表示可以直接協助聯絡當地警方處理。由於事件涉及槍枝，林女士相當緊張，甚至取消了原定的一場會議。

隨後，電話被轉接至所謂的境外警察局。對方繼續詢問她的個人資料，並表示可以替她製作筆錄，但要求她親自到場。林女士表示無法前往後，對方又改口稱可以透過線上方式完成筆錄，並要求她找一個安靜、沒有其他人的地方接聽電話。

林女士回憶，對方多次強調身邊不能有家人，必須獨自在沒有人打擾的地方進行通話。這一連串不尋常的要求，讓她逐漸產生懷疑。儘管如此，她當時仍然按照對方指示，繼續聽取所謂的辦案流程。

直到對方要求她下載Telegram通訊軟體時，林女士才突然警覺，認為整個過程可能是一場詐騙，當場拒絕下載。對方見她不再配合，便草草表示無法繼續協助，隨即掛斷電話。

這次經歷讓林女士意識到，詐騙電話未必一開始就要求轉帳，也可能先以信用卡異常交易為由取得信任，再透過涉及槍枝、警方調查等說法製造恐慌，讓受害者在緊張之下逐步按照指示行動。

值得注意的是，來電顯示為官方客服號碼，也不能單憑這一點確認對方身分。民眾若接到類似電話，應自行透過信用卡背面的官方電話或官方網站聯絡發卡機構，核實是否確有異常交易；若對方要求提供個人資料、下載指定通訊軟體，或刻意要求與家人隔離，均應提高警覺。

林女士的經歷也提醒民眾，遇到涉及金錢的突發通知時，不必急於依照電話指示行動。先掛斷電話，透過官方管道查證，才能避免在恐懼與壓力下落入詐騙圈套。

精華 FAQ

  • 來電者自稱是美國運通客服，還顯示官方客服號碼，聲稱她有一筆約2000元的交易異常，甚至被系統判定涉及購買槍枝，但付款未成功。

  • 對方先以信用卡異常交易取得信任，再轉接假冒境外警局，持續詢問個資、要求獨處通話，還稱可線上做筆錄，藉由槍枝與警方調查製造緊張。

  • 當對方要求她下載Telegram通訊軟體時，她察覺流程異常，認為不應被迫使用指定軟體，也不該與家人隔離，因而拒絕配合並立即中止通話。

灣區 華人 美國運通

上一則

買科技金礦？矽谷投資人被騙走5億元

延伸閱讀

假中領館來電稱護照有問題 台女霸氣嗆退 警示高機率是詐騙

假中領館來電稱護照有問題 台女霸氣嗆退 警示高機率是詐騙
成都獨居女與騙徒通話8小時 民警上門1動作保住500萬元

成都獨居女與騙徒通話8小時 民警上門1動作保住500萬元
持旅遊簽證 華男做「安全快遞員」涉詐騙百萬元

持旅遊簽證 華男做「安全快遞員」涉詐騙百萬元
紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕
打錯一字 華女Zelle錯轉2500元 有人這麼做成功追回錢

打錯一字 華女Zelle錯轉2500元 有人這麼做成功追回錢

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
聖荷西家庭帳單支出位居全美第一。（記者龔玥╱攝影）

全美每年家庭帳單最高城市是它 不算房租也要高出47%

2026-10-21 17:28

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架