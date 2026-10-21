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隨著聖嬰現象即將到來 這類承包商工作滿檔

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隨著聖嬰現象即將到來，灣區今年冬天可能會遭遇強降雨，讓許多房主擔心雨水導致排水不...
隨著聖嬰現象即將到來，灣區今年冬天可能會遭遇強降雨，讓許多房主擔心雨水導致排水不良，損壞房屋。(圖取自Pexels)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著聖嬰現象逼近，灣區屋主憂心冬季強降雨造成積水滲漏，排水系統承包商因此生意大增，專家則建議先做低成本檢查與改善。

隨著聖嬰(El Niño)現象即將到來，灣區今年冬天可能會遭遇強降雨，讓許多房主擔心雨水導致排水不良，會損壞房屋。這種擔憂反而讓房屋維修業務之排水系統承包商(drainage contractors)，工作滿檔。

舊金山紀事報」報導灣區排水系統公司「Bay Drainage」業主威爾森(David Wilson)表示，對於排水工程專業人士來說，現在正是生意興隆的時候。因為民眾都很擔心，每次看新聞，都在談論聖嬰現象。他透露，公司業務已排滿至2026年年底，甚至接到遠自沙加緬度與戴維斯的詢問電話。

不過，在緊張擔憂並投入巨額進行大規模整修之前，專家建議屋主，可採取一些簡單方法，只需幾分鐘、費用不多，在多雨冬天到來前，先檢查家中排水狀況。

雨水可能會積聚在房屋下方，並滲入老舊多孔的地基中。東灣承包商「Jim Gardner Construction」老闆加納(Jim Gardner)指出，灣區許多房屋建在土壤之上，吸水性較差，導致雨水在房屋下方積聚，進而滲入建築底部的狹小空間或地下室。那些將地下室改造成廚房或臥室的屋主，比那些地下室未裝修或僅有底部狹小空間的屋主更為擔憂。

威爾森提及，有些屋主在暴雨過後進入房屋底部的狹小空間，會發現裡面積有數吋深的水。他們通常會選擇安裝一台「集水坑泵」(sump pump)，這是一種機械裝置，能將狹小空間內的積水抽排到室外，但就置之不管。

但是，在聖嬰年份極度潮濕的冬季，光靠這種設備可能並不足夠。

為了保護房屋免受強降雨侵害，承包商最常用的手段之一是安裝「法式排水溝」(French drains)。這是一種在房屋周圍挖掘的溝槽，內填碎石，並鋪設管道，主要是收集地下水並將其引出離開房屋。

不過，排水工程價格並不便宜。根據承包商介紹，安裝法式排水溝的費用通常在一萬到四萬元之間，而更複雜的排水工程甚至可能需要花費六位數費用。每當有潛在客戶致電加納或填寫其公司的線上表格時，他們提到的第一個字往往就是「聖嬰」。

他建議房主在聯繫承包商之前，先採取一些低成本的預防措施，確保房屋能夠抵禦降雨。首先，要調整排水管，將屋簷排水槽中的水、引向地面管道方向，使其遠離房屋。

在一些老舊房屋，排水管直接將水引向地面，這可能導致積水滲入房屋地基下方。解決方法很簡單：去五金行買些軟管，將其連接到排水管末端，並確保管口朝向遠離房屋的方向。

此外，房主還應檢查自家的集水坑泵。加納指出，這種設備容易故障。檢查方法是往集水坑裡注水，觀察水流是否能如預期路徑排出。

精華 FAQ

  • 因為民眾普遍擔心聖嬰帶來強降雨，雨水可能積聚在房屋下方並滲入地基，導致損壞，所以大量屋主趕在冬季前找人改善排水系統。

  • 常見做法包括安裝集水坑泵，把地下或狹小空間的積水抽到室外；更常見的工程則是法式排水溝，透過碎石與管道把地下水引離房屋。

  • 專家建議先調整屋簷排水管，讓雨水遠離房屋，並以注水方式測試集水坑泵是否正常運作；這些多半只需幾分鐘，成本也相對較低。

灣區 舊金山

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