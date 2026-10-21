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聯邦提出證據 顯示三名北加居民曾非法投票

編譯廖宜怡／即時報導
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聯邦掃蕩加州非公民選民，本周起訴28人。（美聯社）
聯邦掃蕩加州非公民選民，本周起訴28人。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦對加州28名居民提起非法投票訴訟，沙阿、阿達瓦格與里瓦斯賈西亞等人遭指控，案件牽涉投票資格、入籍與遣返等爭議。

沙阿（Kamlesh Shah）是一名住在北加州沙加緬度地區的印度裔長者，患有心臟病，而且行動不便。本周一，他意識到自己被聯邦政府起訴，而且身處加州與聯邦之間關於選舉舞弊問題的風暴中心。

68歲的沙阿對沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）表示，2024年11月，受到前副總統賀錦麗競選總統的鼓舞，當時已在美國生活了30年，同時正在申請公民身分的他決定試試是否能投票。於是他前往沙加緬度一個投票站，出示了身分證件，一名選務人員確認他可以投票，並給了他一張選票。於是他投了票。

後來，國土安全部官員登門拜訪，詢問沙阿是否在那次選舉中投票。官員告訴他，聯邦政府將取消他的公民申請，因為他非法投票。

本月16日，沙阿收到出庭通知，要求他於11月6日前往沙加緬度的聯邦法院。沙阿被控以外國人身分參與聯邦選舉投票的輕罪，最高可判處一年有期徒刑或10萬元罰款。根據起訴書，沙阿在2024年投票時謊稱自己是公民。19日，沙阿的姓名被公布在聯邦對加州28名居民提起的非法投票訴訟中。

沙阿說：「這真是個大錯，我很緊張，也很沮喪。我已經難以走路和說話，現在還要面對這些指控。」

19日在灣區瓦卡維爾（Vacaville）住家被捕的阿達瓦格（Giezell Viduya Adawag）是另一名被起訴的加州居民。她於2021年1月從菲律賓合法移民到美國，同年與一名美國公民結婚，並於2022年12月獲得合法居留權。

檢方稱阿達瓦格與沙阿在同一天登記為選民投票，但阿達瓦格是在灣區蘇拉諾縣投的票。根據刑事訴訟紀錄，在查看過自己簽署的選民登記表後，阿達瓦格承認她可能投過票，但表示她「當時不知情」，同時暗示「是和丈夫一起投票」。

另一名被起訴者是在沙加緬度經營一家瀝青公司的里瓦斯賈西亞（Juan Antonio Rivas García），目前是加州合法居民。里瓦斯賈西亞被控於2018年和2020年以詐欺手法登記投票，同時也在2022年和2024年美國大選中投過票。

報導指出，里瓦斯賈西亞於2019年申請入籍，但其申請於2021年被駁回。起訴書稱，國土安全部已對其提起遣返程序。

精華 FAQ

  • 聯邦政府指控多名北加州居民以非公民身分參與聯邦選舉投票，並對加州28名居民提起訴訟，重點聚焦非法投票與登記作假問題。

  • 68歲的沙阿表示，他在2024年受賀錦麗參選鼓舞後前往投票站，且出示證件並經選務人員確認可投票；但檢方稱他在登記或投票時謊稱自己是公民。

  • 阿達瓦格被指可能與丈夫一起投票且在登記時涉及不實陳述；里瓦斯賈西亞則被控2018與2020年登記造假，並在2022與2024年投票，且已面臨遣返程序。

投票 北加 賀錦麗

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