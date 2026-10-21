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行人被樹根絆倒誰負責 舊金山市議會追查人行道破損問題

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山部分街道因樹根生長導致人行道隆起，對長者及行動不便者造成安全隱患。市議會將...
舊金山部分街道因樹根生長導致人行道隆起，對長者及行動不便者造成安全隱患。市議會將召開聽證會，檢討行道樹修剪及路面修復問題。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市議會將舉行聽證會，檢討行道樹修剪與樹根破壞人行道問題，並要求市府說明維護與修復進度，盼改善行人安全。

走在人行道上，卻得小心腳下凸起的樹根、裂開的水泥地，甚至推嬰兒車、坐輪椅都難以通行。舊金山市議員王兆倫（Alan Wong）將於22日召開市議會聽證會，檢討全市行道樹修剪及樹根破壞人行道的問題，要求相關部門說明維護進度與修復安排，希望改善居民每天走路遇到的安全隱患。

這場聽證會將於22日上午10時開始的公共安全及社區服務委員會會議中舉行，地點在舊金山市政廳250室。相關議題列為議程第四項，正式討論時間以會議進度為準。

對不少舊金山居民而言，路邊大樹雖然能遮陽、美化街道，但隨著樹木生長，樹根可能逐漸頂起水泥路面，造成高低不平的情況。

尤其對長者、行動不便者及推嬰兒車的家長而言，原本只需幾分鐘的步行路程，可能因人行道破損而變得困難。

因部分街道的樹枝長期未修剪，可能影響行人通行，或在風雨天氣增加樹枝掉落的風險。

此次聽證會主要聚焦兩個問題：舊金山市府究竟多久修剪一次行道樹，以及當樹根破壞人行道或其他公共設施時，市府如何處理與修復。

王兆倫希望藉由聽證會進一步檢視目前的維護制度，了解各社區面臨的實際困難，並討論如何在保護樹木與保障行人安全之間取得平衡。

工務局、都市林業局及都市林業委員會均受邀提供報告。聽證會也將檢視現行修剪及維護時間表，討論能否更有效率地處理居民反映的樹根損壞問題。

對居民而言，最關心的可能不是哪個部門負責，而是家門口已經破損的人行道，究竟何時能修好。

特別是在住宅區，行道樹與民宅、人行道距離很近，如何避免樹根持續破壞路面，又不必輕易砍除多年老樹。

聽證會也將提供機會，讓市府重新檢視行道樹維護與公共安全之間的關係。居民可透過市議會官方議程網站查詢會議資料，了解後續討論及政策方向。

精華 FAQ

  • 這場聽證會聚焦行道樹樹根頂起人行道、路面破損與樹枝未及時修剪等問題，要求市府交代維護機制、修復速度，以及如何降低對行人和無障礙通行的影響。

  • 會議訂於22日上午10時，在舊金山市政廳250室舉行，於公共安全及社區服務委員會中進行。工務局、都市林業局及都市林業委員會都受邀提出報告。

  • 居民最在意的是家門口破損的人行道何時能修好，以及如何避免樹根持續破壞路面。聽證會希望找出兼顧老樹保存、行人安全與公共設施維護的可行做法。

舊金山

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