台北市長選舉熱 11/7台僑辦灣區洋流野餐日送飄帶

舊金山灣區在地台灣僑民自發組織的「台美民主工作站」11月7日上午11時30分至下午2時，在庫比蒂諾紀念公園舉辦「灣區洋流野餐日」。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區台僑將於11月7日在Cupertino Memorial Park舉辦「灣區洋流野餐日」，以聚會、紀念品和合照活動號召旅美台灣人返台投票。

台北市長選戰激烈，就連在海外的台灣人也相當關心選戰最新動態，不少人問候語已經變成：「你看了台灣昨晚的政論節目了嗎？」也有許多人在討論是否要在11月底趕回台灣投下神聖的一票。

舊金山灣區 在地台灣僑民自發組織的「台美民主工作站」11月7日上午11時30分至下午2時，在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，活動以「洋流號起航，小水滴大匯流」為主題，廣邀灣區關心台灣的鄉親與家庭一同帶上野餐墊戶外聚會，展現海外台美社群的凝聚力。

主辦單位表示，本次活動為支持者自發舉辦的社群聚會。現場將發放多款創意紀念品，包括台灣最夯的「洋流飄帶」、「洋流貼紙」，以及獨家設計印有「SFO → TPE」象徵意義的「洋流號登船票」，號召旅美台灣人11月28日返鄉行使公民權利。當天前 30 名報到者另可獲贈洋流紀念旗，現場規畫多項小朋友手作活動，並於下午1時安排壓軸的「神秘大合照」時刻。

主辦單位提醒，活動現場備有簡單茶水點心，參加民眾需自備野餐墊與食物，並建議穿戴「橘色」配件或衣服參加合照。紀念飄帶與貼紙須憑報名 QR Code領取，名額有限，每位成年參加者均需單獨報名，孩童則無須報名，跟隨家長同行即可領取登船票。

時間：11月7日上午11時30分至下午2時

地點：Cupertino Memorial Park

地址：21121 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014

主辦單位：台美民主工作站

線上報名：https://luma.com/nrabd6ug

舊金山灣區在地台灣僑民自發組織的「台美民主工作站」11月7日上午11時30分至下午2時，在庫比蒂諾紀念公園舉辦「灣區洋流野餐日」。（主辦單位提供）