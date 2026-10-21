聯邦對前屋崙市長盛桃展開調查的緣由曝光

FBI對屋崙前市長盛桃調查的起因曝光。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 法庭證詞揭露，FBI對前屋崙市長盛桃的腐敗調查，最初源於2023年2月一宗競選宣傳郵件線索，後續更查出疑似利益交換與行賄安排。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，一名聯邦探員周一（19日）在法庭作證時透露，聯邦調查局（FBI ）針對前屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）展開的大規模腐敗調查，始於其任期開始不到兩個月的2023年2月，屋崙公共道德委員會（Oakland Public Ethics Commission）就針對其政治對手的爭議性宣傳郵件提供了線索。

這一披露成為盛桃、其長達十年的伴侶瓊斯（Andre Jones），以及楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）這對父子商業搭檔受審案中第二日庭審的焦點。信使報披露發生在關於競選宣傳單的數小時證詞期間，檢方稱，這些宣傳單是涉嫌行賄協議的關鍵組成部分，旨在幫助盛桃在2022年11月的選舉中當選市長。

特工巴克利（Katherine Barclay）表示，屋崙市道德委員會於2023年2月就一名企業主一事聯繫了FBI，該企業主曾受長期從事政治活動的華雷斯（Mario Juarez）雇用，協助製作競選宣傳單。

據法庭證詞顯示，企業主詹森（Samari Johnson）隨後向FBI探員透露，他被華雷斯拖欠了款項，且這些宣傳單的欠款已對其印刷企業「Butterfly Direct Marketing」造成影響。

巴克利作證稱，FBI探員隨後獲得了搜查華雷斯iCloud帳戶的搜查令，調查人員在搜查過程中發現了「可能存在更大規模行賄計華」的證據。

在該帳戶中發現的物品包括：一條通過WhatsApp消息與楊英雄共享的電子便條，標題為「盛桃的交易要點」。便條詳細列出了盛桃、瓊斯和楊氏家族之間承諾的一系列好處，其中包括由楊氏家族的回收企業「California Waste Solutions」為宣傳單支付7萬5000美元。

檢方稱，行賄計畫還要求瓊斯通過楊子忠和華雷斯共同創立的公司「Evolutionary Homes」獲得一份「掛名」職位。據起訴書稱，作為回報，盛桃據稱承諾市政府將從該公司購買300套住房，並同意推動將「California Waste Solutions」與市政府的回收合同延長十年。

周一的庭審中，這些宣傳單成為證詞的核心。這些宣傳單針對的是那次選舉中盛桃的主要政治對手，其中包括候選人泰勒（Loren Taylor），其面部似乎經過了數字修圖。

芬內伯格表示，盛桃的競選團隊譴責了這些宣傳單，並強調它們是由一個盛桃無法控制的獨立支出委員會寄出的。芬內伯格作證稱，盛桃和瓊斯均未提及事先知曉這些宣傳單的事，也未提及在宣傳單寄出前曾與華雷斯進行過溝通。