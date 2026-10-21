我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

砸230多萬買黃金保退休 加州夫妻：養老錢慘虧

舊金山大型招聘會周四舉行 逾60僱主提供數百職缺

記者王子涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）將於22日（周四）舉辦2026年舊金山大...
舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）將於22日（周四）舉辦2026年舊金山大型招聘會，邀請超過60家僱主參與。（取自市府官網）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山OEWD將於22日舉辦大型招聘會，邀請逾60家僱主提供數百個職缺，涵蓋多個行業並開放現場交流與面試。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）將於22日（周四）舉辦2026年舊金山大型招聘會，邀請超過60家僱主參與，提供涵蓋醫療、銀行、餐飲、酒店、零售、交通運輸及非牟利機構等領域的數百個職缺。活動登記名額已滿，未預先登記的求職者僅能視現場容量有限度入場。

招聘會將於上午10時至下午2時，在位於第五街88號的舊金山鑄幣廠（The San Francisco Mint）舉行，面向不同工作經驗的求職者。參加者可直接與招聘主管交流，了解職位要求，並有機會參加現場面試。

主辦單位表示，醫療保健是舊金山就業增長最快的行業，本次招聘會將有多家相關雇主參與，包括東華醫院、安樂居、HealthRIGHT 360、Homebridge、Institute on Aging及Crestwood Behavioral Health等，讓有意投身醫療及照護服務的求職者了解就業機會。

酒店及餐飲業亦有多家企業到場招聘，包括皇宮酒店（Palace Hotel）、威斯汀聖弗朗西斯酒店（The Westin St. Francis）、1 Hotel San Francisco、Argonaut Hotel，以及Bon Appétit、Sweetgreen和STK Steak等。零售業僱主則包括大統華超市、Target、UNIQLO及Gap Inc.。

銀行及金融服務業方面，參與機構包括BMO Bank、富國銀行（Wells Fargo）、Five Star Bank及Patelco Credit Union。交通運輸及相關領域則有聯合航空、舊金山國際機場、Hertz、Enterprise Mobility及美國郵政署等單位參與。

精華 FAQ

  • 招聘會將於22日周四上午10時至下午2時舉行，地點是位於第五街88號的舊金山鑄幣廠。主辦方表示活動名額已滿，未預先登記者只能視現場容量有限度入場。

  • 參與範圍涵蓋醫療、銀行、餐飲、酒店、零售、交通運輸及非牟利機構等。包括東華醫院、Palace Hotel、Target、Wells Fargo、聯合航空、舊金山國際機場等多家機構。

  • 參加者可直接與招聘主管交流，了解不同職位的工作要求與任用條件，並有機會在現場接受面試。主辦方也特別指出，醫療保健是舊金山就業增長最快的行業之一。

舊金山 勞動力

上一則

PG&E稱舊金山收購電網需225億元 威善高斥估價荒謬

下一則

聯邦對前屋崙市長盛桃展開調查的緣由曝光

延伸閱讀

人力中心華埠招聘會 55雇主直接參與 逾千人報名求職

人力中心華埠招聘會 55雇主直接參與 逾千人報名求職

舊金山辦大型活動效益衝破10億元 艦隊周貢獻逾2億

舊金山辦大型活動效益衝破10億元 艦隊周貢獻逾2億
奇諾谷商會年度博覽會 逾65家企業機構展示在地服務

奇諾谷商會年度博覽會 逾65家企業機構展示在地服務
Alignment Health 10/22起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡

Alignment Health 10/22起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡
舊金山人徹夜等待 只為一口炸雞柳 20位幸運者可免費吃一年

舊金山人徹夜等待 只為一口炸雞柳 20位幸運者可免費吃一年

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道