全美每年家庭帳單最高城市是它 不算房租也要高出47%

聖荷西家庭帳單支出位居全美第一。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： doxoINSIGHTS報告顯示，聖荷西家庭帳單支出在全美主要城市居首，連同住房與非住房費用都明顯高於全國平均，凸顯灣區高昂生活成本壓力。

聖荷西 居民家庭帳單支出高居全美主要城市之首。根據帳單支付平台doxo旗下研究機構doxoINSIGHTS最新報告，聖荷西家庭每年13類常見帳單支出中位數達4萬4947元，若計入房租或房貸，較全美中位數高出78%，凸顯灣區高昂生活成本對居民家庭的持續壓力。

報告比較全美50個人口最多的城市，涵蓋房租或房貸、水電、保險及汽車貸款等13類常見家庭帳單。聖荷西以年支出中位數4萬4947元排名第一，相當於家庭收入的31%；紐約以4萬794元排名第二，舊金山 以3萬9696元居第三，聖地牙哥 及波士頓則分別以3萬9345元及3萬8630元名列第四、第五。

即使不計住房支出，聖荷西家庭每年帳單支出中位數仍達1萬6329元，比全美中位數高出47%，同樣在50大城市中排名第一。

聖荷西焦點(San Jose Spolight)訪問了聖荷西居民、45歲的朗格（Amber Long），她育有三名子女。她表示，孩子年幼時，家庭還能透過托育補助等計畫減輕部分負擔；如今孩子逐漸長大，她更擔心目前的高昂生活成本會讓其他家庭難以負擔養育子女的開銷。

朗格估計，家庭每月支出約4200元，若不計房租則略低於3000元。她指出，政治人物往往忽略年收入未達六位數的家庭，這些家庭必須設法應付住房、托育及其他日常開銷。她說，難以想像現今家庭在托育及生活費用不斷上升的情況下，如何負擔養育孩子的成本。

住房成本也會推高其他生活必需品的價格。當勞工無力住在工作地點附近，便可能被迫從更遠的地方通勤，企業也因此面臨更高的人力及服務成本。住房負擔並非只影響租金或房貸，而是會進一步牽動整體生活支出。

除了住房，聖荷西其他帳單也明顯高於全美水準。報告指出，當地汽車保險支出比全美中位數高208%，水費及污水處理費高121%，垃圾清運及回收費則高115%。

低收入勞工的薪資增長未能跟上整體收入成長，部分租屋者的住房支出已超過收入的一半。矽谷聯合創投總裁兼執行長漢考克（Russell Hancock）表示，住房供應短缺，加上部分居民反對新建案，也使問題更加複雜。漢考克指出，生活成本壓力不只落在住房，即使年收入達六位數的家庭，也可能難以負擔托育、交通及其他必要開銷。灣區居民雖珍惜在當地生活的條件，卻也有人不希望更多人口進入，反映區域發展與住房供應之間的矛盾。