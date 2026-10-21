妄想一夕致富 矽谷初創公司誘1.3萬人砸4.5億入殼

一些騙子聲稱出售矽谷最熱門公司的股票，騙取了投資者超過5億元的資金。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦檢察官指控多家矽谷新創在AI投資熱潮中以虛假報表、偽造對帳單和誇大資產行騙，累計騙走投資者逾5億元。

一些騙子聲稱出售矽谷 最熱門公司的股票，騙取了投資者超過5億元的資金。

紐約郵報報導，據聯邦檢察官稱，人工智慧(AI)淘金熱吸引了大量騙子利用虛假銷售報告、篡改銀行對帳單或虛抬股價來欺騙那些追逐下一個科技金礦的投資者。

聯邦政府 已對IPO前投資平台Linqto、AI新創公司SKAEL和聊天機器人公司GameOn提起詐欺訴訟。前兩家公司的前高階主管已認罪。GameOn的創辦人仍被起訴，等待審判。

「這是我從事審計和觀察該行業40年來見過的最糟糕的情況公司肆意妄為，尤其是在IPO之前，」註冊會計師、前普華永道內部審計師、現任Montclair州立大學會計學教授麥肯納（Francine McKenna）說。

總部位於聖荷西的Linqto公司透過承諾在Kraken和Ripple等備受追捧的私人公司上市前提供存取權限，從超過1萬3000名客戶那裡獲利超過4.5億元。但根據針對該公司的聯邦訴訟，公司於2025年7月破產。

檢察官稱，創辦人薩里斯(William Sarris)涉嫌將價格中位數提高60%（有些甚至超過200%），卻告訴客戶他們支付的是「市價」。

現年75歲的薩里斯於9月2日被捕。他的律師堅稱他「對這些指控是無辜的，並打算抗爭到底」。

聯邦調查局稱，這家公司還涉嫌人為製造稀缺性，在股票實際上仍然有售的情況下，卻告訴客戶產品「已售罄」。

現年66歲的恩多索（Joseph Endoso）接替薩里斯擔任執行長，於8月27日承認犯有欺詐罪，並正在與檢方合作。

舊金山新創公司SKAEL透過銷售名為「數位員工」的軟體，從投資者籌集了超過4000萬元的資金。聯邦檢察官指控，創始人納迪姆帕利（Baba Nadimpalli）承認，他虛構了從未訂閱其服務的公司和已取消服務的客戶的收入。

他還提供了銀行記錄，顯示客戶付款從未到達。納迪姆帕利於2025年6月承認證券詐欺和電匯詐欺罪，並於同年11月被判處一年零一天的監禁。

檢察官稱，GameOn創始人貝克曼（Alexander Beckman）在2018年至2024年間籌集了超過6000萬元的資金。

他和妻子、律師瓦萊麗·劉（Valerie Lau）被指控在被起訴前，挪用投資者超過400萬元的資金用於舊金山房地產、私立學校和一場奢華婚禮。起訴書還指控貝克曼偽造審計報告，報告上印有會計師事務所的名稱和商標。

2024年6月，劉被指控向舊金山一家銀行分行提交了一份虛假的對帳單，顯示帳戶餘額超過1300萬元，供貝克曼提取。檢方稱，該帳戶實際上只有26元。

這對夫婦於2025年1月被控25項罪名。他們的案件仍在審理中，陪審團審判定於2027年9月13日舉行。

「賺到被抓為止。事後請求原諒，而不是事先徵得同意。這些都不是什麼新鮮事，」麥肯納說，「人們渴望抓住下一個爆款，一夜致富。」