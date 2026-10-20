漢堡王推Hello Kitty聯名兒童餐 灣區粉絲期待六款公仔

右讀者表示發售當日就會去買。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 漢堡王將自10月20日起推出Hello Kitty聯名兒童餐與6款盲盒公仔，並加碼南加州限定活動，吸引部分粉絲期待收藏。

漢堡王 宣布與日本 三麗鷗旗下人氣角色Hello Kitty及其好友推出聯名兒童餐，10月20日起限時供應。每份兒童餐附贈一款隨機公仔，共有六款角色可供收集，其中包括特別版金色Hello Kitty。消息公布後，已有灣區 讀者表示，計畫在20日中午前往漢堡王購買兒童餐，顯示這次聯名受到部分消費者關注。

根據漢堡王發布的消息，此次聯名公仔包括Hello Kitty、美樂蒂（My Melody）、酷洛米（Kuromi）、大耳狗喜拿（Cinnamoroll）及Keroppi等角色。每款角色都戴上漢堡王皇冠，部分公仔還搭配品牌代表性餐點。

六款公仔以盲盒形式隨餐附贈，消費者拆開包裝前無法確定拿到哪一款，數量有限，送完為止。對喜愛Hello Kitty及三麗鷗角色的消費者而言，隨機款式也增添了收集樂趣。不過，由於公仔採隨機發放，想要收集完整系列並不容易，能否取得指定角色仍取決於實際抽取結果。

此次聯名兒童餐可選擇四塊或六塊雞塊、漢堡或起司漢堡，並搭配薯條或蘋果泥及飲料。餐點另附贈主題包裝，以及數量有限的Hello Kitty專屬皇冠。

漢堡王表示，此次合作將Hello Kitty帶入兒童餐，並特別安排少量金色Hello Kitty公仔，增加收藏趣味。三麗鷗品牌則表示，希望透過這次合作，讓不同年齡層的粉絲都能享受角色聯名帶來的樂趣。

除推出聯名兒童餐外，漢堡王還將於10月23日上午11時至下午5時，在南加州特定門市舉辦一天限定的金色夾娃娃機活動。參加者有機會夾取Hello Kitty公仔。

此次聯名兒童餐自10月20日起在全美參與活動的漢堡王門市限時推出，實際供應情況及公仔庫存可能因門市而異。

漢堡王推出的六款玩偶。（漢堡王官網）