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金州女武士內線失守 總決賽1比1轉戰亞特蘭大

記者王子涵／舊金山即時報導
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瑞絲攻下30分、抓下16個籃板，帶領夢想搶走主場優勢，七戰四勝制系列賽接下來移師...
瑞絲攻下30分、抓下16個籃板，帶領夢想搶走主場優勢，七戰四勝制系列賽接下來移師亞特蘭大。（取自女武士官网）

AI摘要

文章摘要整理：

瑞絲以30分16籃板主宰禁區，帶領亞特蘭大在客場擊敗金州，將WNBA總決賽扳成1比1，金州則面臨籃下防守與進攻效率雙重考驗。

金州女武神擋不住瑞絲（Angel Reese）的禁區攻勢，19日晚在大通中心以65比79不敵亞特蘭大夢想，WNBA總決賽遭追成1比1平手。瑞絲攻下30分、抓下16個籃板，帶領夢想搶走主場優勢，7戰4勝制系列賽接下來移師亞特蘭大。

　瑞絲首戰後段受制於金州防守，第二戰則強勢反擊。她不斷向隊友要球，在敵隊球迷震耳欲聾的助威聲中扛起進攻，幫助夢想拿下隊史首場總決賽勝利，終結過去3度闖進總決賽、加上本屆首戰累計10連敗的紀錄。

瑞絲此役16投10中，以超過六成的命中率拿下全場最高分，還抓下16個籃板，讓金州難以限制她在攻守兩端的影響力。

　女武神總教練中瀨（Natalie Nakase）賽後也肯定瑞絲的表現，認為她此役的籃板與拚勁都處於高水準。對金州而言，如何降低瑞絲在籃下的威脅，已成為第三戰必須處理的難題。

　女武神全場投籃命中率僅34.4%，進攻效率低迷；籃板爭奪也落居下風，難以限制夢想的強硬打法。女武士此前例行賽三度交手均擊敗夢想，加上總決賽首戰告捷，此役終於遭對手突破。

如何改善禁區對抗，同時找回進攻節奏，將是金州下一戰的重要課題。第三戰訂於21日在亞特蘭大舉行，灣區時間下午5時開打。

精華 FAQ

  • 瑞絲全場16投10中攻下30分、16個籃板，持續衝擊金州禁區，讓對手難以限制她的攻守影響力，也成為夢想客場取勝的最大關鍵。

  • 亞特蘭大在客場以79比65擊敗金州後，把7戰4勝制總決賽追成1比1平手，並成功奪回主場優勢，接下來第三戰將移師亞特蘭大進行。

  • 金州全場命中率僅34.4%，籃板爭奪也落居下風，禁區防守更擋不住瑞絲的衝擊；第三戰前必須改善內線對抗，同時找回進攻節奏。

亞特蘭大

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