舊金山灣景區接連發生命案，警方逮捕兩名嫌犯。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣景區接連發生2起致命槍擊案，警方已逮捕1名44歲男子與1名未成年少年，案件仍在偵辦中並呼籲民眾提供線索。

舊金山 灣景區（Bayview）近日接連發生致命槍擊 案，讓社區治安再次受到關注。舊金山警方20日公布兩起不同命案的破案進展，分別逮捕一名44歲男子及1名未成年少年。兩起案件均造成一人死亡，警方強調調查仍在進行，呼籲知情民眾提供線索。

第一起案件發生於1日下午約5時11分。警方接獲報案後，趕往灣景區Thomas Avenue 1100號街區，發現一名男子身中槍傷。傷者隨後被送往醫院搶救，但最終不治。

經過約半個月調查，警方鎖定44歲舊金山居民赫南德斯（Jorge Alberto-Mendoza Hernandez），並於上周四在Gilman Avenue 600號街區將其逮捕。嫌犯因涉嫌殺人被收押，案件仍待進一步司法程序。

第二起案件發生於16日晚間8時38分左右。警方接報前往Wisconsin Street 1100號街區，發現一名成年男子遭槍擊。警員立即提供救助，救護人員也趕抵現場，但傷者因傷勢過重，當場被宣告死亡。

舊金山警局凶殺案調查組隨即展開調查，並鎖定一名嫌犯。警方取得搜索令後，於17日前往25街1800號街區執行搜索，當場逮捕一名未成年少年，同時查扣相關證物。

警方表示，該名少年已被送往少年司法中心，依涉嫌殺人罪名收押。由於嫌犯未成年，警方不會公布其身分。

兩起案件發生時間相隔約兩周，地點都位於灣景警分局轄區，但警方目前沒有公布兩案存在關聯的證據，也沒有說明具體犯案動機。

灣景區長期面臨槍枝暴力及社區安全問題。對居民來說，槍擊案不只是警方公布的犯罪數字，更關係到每天出門、晚上返家，以及孩子在社區活動時的安全。

尤其第二起槍擊發生於晚間住宅街區，對附近居民而言，如何減少槍枝暴力、改善街道安全，以及提高警方對突發事件的反應能力，都是值得關注的問題。

警方呼籲，任何掌握案件資訊的民眾，可撥打舊金山警局線索專線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並以「SFPD」作為訊息開頭。提供線索者可保持匿名。