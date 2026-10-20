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華裔夫婦虐待保母案 檢撤對妻子指控 丈夫將處八個月監禁

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聖馬刁縣檢方撤銷對保姆虐待案中對妻子的指控，但丈夫將面臨在縣監獄服刑。（取自Pe...
聖馬刁縣檢方撤銷對保姆虐待案中對妻子的指控，但丈夫將面臨在縣監獄服刑。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

聖馬刁縣檢方撤銷對妻子徐潔的指控，但丈夫李琦因毆打與刑事威脅被判8個月監禁，案件涉及保母被強迫超時工作與受虐。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖馬刁縣檢方本周表示，他們將不會對一名被指控販賣保姆並強迫其每天工作20小時的女子尋求重審，但她的丈夫將面臨在縣監獄服刑。

上個月，陪審團在審議針對39歲的徐潔（音譯，Jie Xu） 及其35歲的丈夫李琦（音譯，Qi Li）的三項重罪指控，人口販賣、共謀人口販賣和勞工盜用時，宣布無法達成一致意見。本周，檢方決定撤銷對徐潔的指控，但其丈夫因被認定對受害人實施了毆打和刑事威脅，被判處8個月縣監獄監禁、2年監管緩刑以及40小時的憤怒管理諮詢。

檢方將不再就李琦面臨的其他重罪指控進行重審。李琦被指控販賣人口，並扣留了一名53歲中國女性的工資，該女子是這對夫婦雇來照顧他們9個月大孩子的。受害人的身份未被披露。

經過19天的庭審後，陪審團進行了為期3天的商議。

官員表示，當局於2024年8月獲悉此案，當時該嬰兒因病被送往史丹福大學醫院，受害者向醫院工作人員透露自己在該夫婦家中遭受虐待。受害者向檢方陳述，在將嬰兒送往醫院的三天前，李琦曾用菜刀威脅她，並將孩子的病因歸咎於她。

受害者向檢方表示，她是通過一家中國勞務中介機構以視頻方式受僱於這對夫婦的。抵達他們家後，夫婦二人要求她包攬所有家務和洗衣工作，並在嬰兒午睡時負責照看孩子。

據檢方稱，受害者被迫每周工作7天，每天工作長達20小時，並經常遭到這對夫婦的辱罵。官員們表示，這對夫婦還被指控扣留了她的護照和工資。

在調查期間，這名保姆獲得了臨時住所及其他服務。

在整個訴訟過程中，徐潔以25萬元的保釋金獲准保釋。這對夫婦分別由不同的辯護律師代理。官員稱，徐潔還曾試圖通過心理健康轉介程序申請撤銷指控，但未獲批准。

李琦被勒令在未來10年內不得與受害人聯繫，預計將於12月11日收到賠償令。

精華 FAQ

  • 檢方決定撤銷對徐潔的指控，不再尋求重審；李琦則因被認定對受害人施暴與恐嚇，將服8個月縣監獄、接受2年監管緩刑。

  • 依檢方說法，她被迫每周工作7天、每天長達20小時，還要包辦家務、洗衣與照顧嬰兒，並疑似遭辱罵、扣留護照與工資。

  • 2024年8月嬰兒因病送醫後，受害保母向醫院人員透露遭虐情況，檢方隨後起訴夫妻二人；陪審團審理19天後仍未達成一致。

華裔 舊金山

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