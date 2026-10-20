ICE舊金山街頭拔槍抓人，居民市府前集會抗議。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： ICE在舊金山SoMa街頭持槍拘留一名男子後，引發社區震盪，市議員與移民團體隨即集會，要求市府加強移民法律援助。

聯邦移民 暨海關執法局（ICE ）探員19日在舊金山 南市場區（SoMa）街頭持槍追捕並拘留一名男子，相關畫面曝光後引發居民不安。20日中午，市議員與移民權益團體在舊金山市府前發起緊急集會，抗議聯邦移民執法行動，並要求市府增加移民法律援助經費，協助面臨拘留及遣返風險的居民。

事件發生於周一上午。監視器畫面顯示，多名聯邦探員追趕一名男子，其中有人持槍。男子表示自己是美國公民，並稱因未能辨認追趕者的身分而逃跑，但最後仍被壓制在地、戴上手銬。

舊金山快速反應網絡，證實該男子遭到拘留，並表示他正透過市公共辯護人辦公室取得法律協助。目前男子的完整身分、移民狀態及後續處置仍有待官方進一步說明。

這起事件讓舊金山移民社區再度繃緊神經。舊金山長期實施庇護城市政策，地方警察原則上不會協助聯邦政府執行一般民事移民執法，但這並不代表聯邦探員不能在市內採取行動。

20日中午，市議員菲爾德 （Jackie Fielder）、陳詩敏（Connie Chan）及華善頌（Shamann Walton）等人，與舊金山移民法律及教育網絡（SFILEN）等團體，安排在市府台階舉行緊急集會，要求市府提供更多移民法律服務資源。

這次集會除了反對聯邦執法方式，也把焦點放在法律援助經費。隨著移民執法行動增加，社區求助熱線、法律諮詢及緊急應對服務面臨更大需求。菲爾德在當天市議會會議提出緊急追加預算，支持相關服務。

對華人移民家庭而言，這項議題尤其值得關注。部分居民可能因語言障礙、不熟悉美國法律，遇到執法人員時不知道如何確認對方身分，也不清楚自己有哪些權利。

市長羅偉（Daniel Lurie）重申，舊金山將維持庇護城市政策，並支持移民社區。不過，地方政府能否提供足夠法律協助，以及如何在聯邦執法行動下保障居民安全，仍是接下來的重要課題。

移民權益團體提醒，居民若目擊疑似ICE執法，應優先確保自身安全，避免干擾執法，並透過可信賴的法律援助組織尋求協助。面對不確定的執法環境，及時取得準確資訊，比聽信社群傳言更為重要。