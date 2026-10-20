舊金山速限攝影機再掀爭議，開車族注意罰單與隱私問題。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山推動速限攝影機與科技執法以降低超速事故，但也引發罰單負擔、執法透明度與資料隱私爭議。

舊金山 街頭的速限攝影機原本是為了減少超速、保護行人，如今卻再度引發討論。對每天開車上班、接送孩子或往返各社區的居民來說，最關心的不只是會不會收到罰單 ，還包括攝影機如何判定違規、資料如何保存，以及駕駛人能否清楚知道哪些路段正在執法。

舊金山近年持續推動自動化交通執法，希望減少超速造成的傷亡。單靠警察在路邊取締，難以全天候監控危險路段。攝影機則能在不增加警力負擔的情況下，提醒駕駛減速。

攝影機是否真的能改善交通安全，仍是民眾關心的問題。部分駕駛擔心，當道路速限突然降低，或路邊標誌不夠醒目時，駕駛可能在沒有察覺的情況下超速。對經常需要開車的上班族、送貨司機及網約車駕駛來說，即使只是偶爾收到一張罰單，也可能增加生活負擔。

另一個值得注意的問題是隱私。舊金山近期針對車牌辨識攝影機的資料使用與分享展開討論，包括如何限制外部機構取得資料。這類車牌辨識設備與測速攝影機用途不同，但都反映民眾對政府使用監控科技的關注。

有民眾支持加強科技執法，認為舊金山部分街道車速過快，尤其在學校、老人中心及行人密集區，駕駛只要稍有疏忽，就可能釀成嚴重事故。對經常步行的長者與家長來說，讓車輛慢下來，比事後開罰更重要。

但也有不同聲音認為，不能只靠攝影機解決交通問題。若道路設計本身容易讓車輛加速，或行人穿越設施不足，即使增加取締，也未必能從根本改善安全。

對開車族而言，最實際的做法仍是留意速限標誌，尤其經過學校周邊、住宅區及主要幹道時，應提前減速。收到違規通知後，也應確認拍攝地點、時間、車速及申訴方式，避免錯過處理期限。

交通安全與駕駛權益如何取得平衡，將是舊金山推動科技執法時必須持續面對的問題。