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巴洛阿圖男子涉持BB槍射向私校職員 曾被控射傷學生

記者龔玥╱即時報導
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一男子涉嫌向Straford學校職員開槍。（Google Maps）
一男子涉嫌向Straford學校職員開槍。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖67歲男子明科夫涉嫌持BB槍朝私校職員射擊被捕，檢方已起訴多項罪名；他過去也曾因向校園學生開槍而涉案。

巴洛阿圖一名67歲男子明科夫（Bradford Minkoff）涉嫌持BB槍或Airsoft氣槍射向一名私立學校職員，日前遭警方逮捕。巴洛阿圖警方表示，事件發生於14日上午7時10分左右，當時校園內沒有學生，職員也未受傷。檢方已控告明科夫一項持致命武器攻擊的重罪，以及兩項輕罪。

根據巴洛阿圖(Palo Alto Online)報導，明科夫涉嫌從住家方向朝位於加州大道（California Avenue）800號街區的史特拉福學校（Stratford School）一名職員開槍。BB彈未擊中職員，而是打中附近的牆壁。職員隨後朝槍聲來源查看，發現明科夫正從分隔校園與其住家的圍欄上方探頭張望。明科夫住在附近一處緊鄰校園的住宅。

警方接報到場後與明科夫接觸，經短暫協商後將其拘捕。警方表示，該名職員認得明科夫，雙方過去曾有不愉快的接觸。學校此前已取得針對明科夫的限制令。聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室已對明科夫提出三項指控，包括持致命武器攻擊罪，以及因重大疏忽發射BB裝置、違反保護令兩項輕罪。

這並非明科夫首次涉及校園槍擊事件。根據巴洛阿圖周刊(Palo Alto Weekly)2021年報導，明科夫當年涉嫌持氣槍射擊一名正在學校運動場活動的學生，BB彈擊中學生背部，造成輕微傷勢，所幸不需就醫。警方當時表示，事件發生於2021年9月3日午休期間。學生被擊中後，校方一度實施校園封鎖，約下午2時解除。警方隨後在明科夫住家閣樓找到一把已裝填子彈的氣槍。根據警方紀錄，明科夫被捕後承認曾開槍，但辯稱原本瞄準的是一隻烏鴉，並未打算射擊學生。

2021年事件發生後，史特拉福學校校長巴維（Neena Bhave）於同年9月23日提出申請，要求法院對明科夫發布臨時限制令。校方當時表示，基於校園安全考量，已採取法律措施保護學校社區。

相關申請文件指出，校方人員至少自2020年起便遭明科夫騷擾，包括他因不滿音樂聲及狗吠聲而對學校師生大聲叫罵、打電話投訴，甚至曾威脅要射擊一名學校工友。警方紀錄也提到，明科夫涉嫌從自家後院朝校園內的學生射擊，並可能站在後院一棵紅木樹的基座上，以取得射擊視野。

精華 FAQ

  • 嫌疑人是67歲的明科夫（Bradford Minkoff）。警方指他在14日上午，疑似從住家方向朝史特拉福學校一名職員開槍，因而遭逮捕並被檢方起訴。

  • BB彈沒有擊中職員，而是打到附近牆壁，職員並未受傷。當時校園內也沒有學生，警方到場後與明科夫短暫協商，隨後將他拘捕。

  • 2021年他曾涉嫌在午休時以氣槍射擊校園運動場上的學生，造成學生背部輕傷。警方還指他長期騷擾校方，校園因此申請過限制令。

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