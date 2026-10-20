因為狗大便喊卡？西南航空飛聖荷西班機取消

波特蘭國際機場候機區內旅客等候班機。西南航空19日一班飛往聖荷西的航班，經延誤後最終取消。（張先生提供）

AI摘要 文章摘要整理： 西南航空WN3329班機疑因機艙內狗排便需清潔，先延誤後又在部分旅客登機後取消，乘客改搭晚班機並延後近10小時抵達。

西南航空 19日一班從波特蘭飛往聖荷西 的航班，登機前傳出有狗在機艙內大小便，航班因清潔作業延誤，最後整班取消。受影響乘客表示，航空公司一度恢復登機，已有四組旅客進入機艙，卻突然中止登機並取消航班。原本只需1小時45分鐘的飛行，乘客卻被迫改搭晚間班機，抵達時間比原訂延後近10小時。

據受訪乘客張先生描述，西南航空WN3329航班原訂19日上午11時40分登機，預計中午12時10分起飛。不料，登機門人員在上午11時46分左右廣播，稱前一航程有狗在飛機上大小便需要清潔，因此延誤。

等待約兩小時後，航空公司重新安排登機，第一至第四組乘客陸續進入機艙，但輪到第五組時突然停止，旅客又等待約10至20分鐘，最後地勤廣播宣布航班取消。乘客紛紛前往櫃台要求改票，部分旅客相當不滿，現場還聽到有軍人提及必須返回軍營，對行程受阻感到焦急。

航班取消後，西南航空安排張先生改搭當晚最早可搭乘的WN3330航班，於晚上9時55分起飛；航空公司另提供15元餐飲券，至於是否有其他後續補償措施，目前尚不清楚。

張先生表示，這次因出差搭機，第一次遇到如此罕見的狀況。當他致電向老闆說明班機可能因狗大小便而取消時，連老闆都難以置信。他好奇上網詢問AI，才發現過去確實有類似事件，讓他哭笑不得。

2024年4月，聯合航空422號航班從休士頓飛往西雅圖途中，因服務犬在頭等艙附近排便，污染走道及地毯，強烈異味甚至傳入駕駛艙，飛機臨時轉降達拉斯。地勤花費超過兩小時清理，旅客最後改搭另一架飛機。

2014年5月，全美航空598號航班從洛杉磯飛往費城途中，也因服務犬在走道排便，造成部分乘客噁心、嘔吐，最後轉降堪薩斯城清理。

狗在機艙排便，為什麼可能造成長時間延誤？根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，狗的排泄物可能含有細菌、寄生蟲等病原體，清理時不僅要去除髒污與異味，也須考量衛生及感染風險。若污染座椅、地毯等容易吸附液體的材質，可能需要更深入的清潔與消毒，增加處理時間，甚至影響後續航班運作。

張先生表示，登機門廣播曾說明機艙因狗排泄而需要清潔，但航空公司App及網站並未列出航班取消的具體原因。至於最終取消是否與清潔時間過長，或後續飛機、人員調度有關，目前仍不清楚。

西南航空訂位紀錄顯示，受影響乘客改搭19日晚間9點55分飛往聖荷西的WN3330航班，預計抵達時間較原訂延後近10小時。（張先生提供）

西南航空19日一班從波特蘭飛往聖荷西的航班，因機艙狗便溺的清潔問題延誤，旅客在登機門前等候，班機最終宣布取消。（張先生提供）