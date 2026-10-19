「矽谷惡血」案紀錄片票房衝上 近十年第二

圖攝於2021年9月，荷姆斯與伴侶伊凡斯走出位於聖荷西的加州北區聯邦地區法院。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 描寫Theranos創辦人荷姆斯的紀錄片首映票房衝高，創下近20多年非音樂類紀錄片最佳開片紀錄，並在高口碑加持下備受獎季看好。

聚焦矽谷 血液檢測公司Theranos創辦人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）的紀錄片「你能看到一切」（You Can See Everything），首映周末票房突破1500萬元，成為20多年來開片表現最亮眼的非音樂類紀錄片。儘管片長達三小時，紐約、洛杉磯 多場放映仍一票難求。

據CNN報導，影片由費爾德（Nathan Fielder）與奧本海默（Lance Oppenheim）共同打造，上月在特柳賴德影展驚喜亮相，隨後於不到900個銀幕上映。發行商A24形容，這是21世紀規模最大的限定上映開片成績之一。

兩名創作者秘密籌備多年，在荷姆斯2023年入獄前數周，拍攝她與伴侶艾文斯（Billy Evans）的生活。荷姆斯因詐騙Theranos投資人相關罪名遭定罪，但仍試圖向攝製團隊證明自己無罪。親自入鏡訪問的費爾德，也讓影片走向出人意料的方向。

影片目前在爛番茄獲99%新鮮度，Letterboxd評分達4.8分，部分影評人看好其角逐奧斯卡最佳影片提名。

該片創下2004年「華氏911」以來，非音樂類紀錄片最高開片票房，也是在不到1000個銀幕上映的電影中，自2006年「芭樂特」以來最佳首映成績。

影片本周末位居北美票房第二，僅次於電玩改編電影「Street Fighter」，並將於下周末擴大全美上映。