舊金山百年法學院成功改名 爭議竟是一場屠殺原住民歷史

維持最高法院裁決維持148年歷史的舊金山加大法學院更名。此圖攝於2021年，當時尚未更名，校名仍有Hastings字樣。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦最高法院駁回黑斯廷斯後裔上訴，讓舊金山加大法學院更名案定讞，法院並認定1878年法案不是永久合同。

聯邦最高法院19日駁回了黑斯廷斯（Serranus C. Hastings）後裔提出的上訴。這些後裔反對將黑斯廷斯的名字從舊金山 這所擁有148年歷史的加州 大學(UC)法學院中移除。先前有消息披露，黑斯廷斯曾在19世紀60年代下令軍隊屠殺數千名美洲原住民。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這所法學院成立於1878年，當時加州的一項法律規定其「永遠被稱為」黑斯廷斯法學院（Hastings College of the Law），並要求黑斯廷斯向加州政府支付10萬元用於建校。該學院的校友包括前副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和前舊金山市長兼州議會議長勃朗（Willie Brown）。

但近十年來，有證據表明，曾任加州首席大法官和檢察長，同時也是一位牧場主的黑斯廷斯曾指責部落襲擊他的牛群並曾派遣民兵在門多西諾縣屠殺原住民。隨後，加州立法機構通過了由州議員拉莫斯(James Ramos)提出的AB1936法案，將學校更名為加州大學舊金山分校法學院（UC College of the Law, San Francisco）。法案於2023年生效。

黑斯廷斯的六位後裔和一群校友提起訴訟，指控加州政府違反了一項具有約束力的合同，並要求返還10萬元及利息，總計170萬元。

但加州法院裁定，1878年的這項法律並非合同，而只是一項普通法律，可以被後續的法令廢除。

舊金山高等法院法官烏爾默 (Richard Ulmer) 在 2024 年的裁決中表示，法律『授權』S.C. Hastings 以其名字創辦法學院，但並未約束加州政府永久保留該名稱。加州上訴法院同意了這項裁決，加州最高法院維持了原判。周一聯邦最高法院以一句話的命令駁回了對此案的複審申請，且未提及任何異議。

代表黑斯廷斯的後裔和校友的律師麥可(Gregory Michael) 表示，這項裁決令人失望。

他透過電子郵件表示：「這場訴訟旨在維護基本的憲法原則，並保護 Hastings 法官的遺產，反對我們認為超出憲法範圍的立法行為。」

法學院發言人基斯留克(Bill Kisliuk) 表示，校方對此案的最終結果表示歡迎。“「加大舊金山分校法學院的重點仍然是為學生提供最好的法律教育。」

但麥可辯稱，無論黑斯廷斯過去的所作所為如何，加州都應該遵守1878年達成的協議，將這所學校「永遠」以黑斯廷斯的名字命名。

法學院的律師安德森(Joshua Anderson)反駁，當「有證據表明（黑斯廷斯）資助並煽動了對加州原住民的種族滅絕」時，法學院有權採取行動。