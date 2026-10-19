繁忙路口變墜機現場 聖荷西小飛機墜落680公路
聖荷西一架載有3人的小型飛機墜落繁忙路口，造成乘客輕傷並短暫癱瘓交通，所幸未波及地面民眾與車輛，事故原因仍待調查。
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聖荷西一架載有3人的小型飛機墜落繁忙路口，造成乘客輕傷並短暫癱瘓交通，所幸未波及地面民眾與車輛，事故原因仍待調查。
聖荷西一架載有兩名成人及一名兒童的小型飛機，17日下午墜落在Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口，機頭朝下、機尾朝上停在道路中央。機上三人均受非危及生命的傷勢，送醫檢查，地面則無人受傷，也沒有車輛遭撞擊。
根據NbcBayArea的報導，事故發生於下午3時10分前。涉事飛機為1968年出廠。飛機墜落後造成交通受阻，現場出現少量燃油洩漏，救援人員迅速完成清理。680號州際公路通往Alum Rock Avenue的出口匝道也一度短暫封閉。
事故發生在住宅附近，目擊居民對飛機墜落在距離家門僅數碼之遙的地方感到震驚。居民巴蘭（Ricardo Barlaan）形容這是一次「有驚無險」的事故。
另一名目擊者瓦斯奎茲（Andrew Vasquez）表示，他聽到飛機撞擊地面的聲響，起初甚至以為有人正在拍電影或進行特技表演。他說，飛機竟然墜落在如此繁忙的道路上，讓他難以置信。
在附近居住60年的洛佩茲（Joe Lopez）表示，過去附近的機場曾發生過飛機事故，但他從未見過飛機墜落在離住宅如此近的地方。他認為，飛行員選擇的降落位置，避免了更嚴重的後果。
根據聯邦航空管理局（FAA）紀錄，涉事飛機所屬的組織是一個服務聖荷西州立大學學生、校友及教職員的非營利飛行俱樂部。事故發生後，現場道路封閉約三小時，飛機殘骸最後由平板卡車在警方護送下移離路口。
這起事故也再次引起外界對東聖荷西航空安全的關注。過去數十年間，里德－希爾維尤機場(Reid-Hillview Airport)周邊曾發生多起飛機在機場外墜落的事故。至於此次墜機的具體原因，目前仍有待進一步調查。
飛機墜落在聖荷西Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口，機頭朝下停在道路中央。現場有少量燃油洩漏，救援人員很快清理，並未造成地面人員受傷。 機上共有2名成人與1名兒童，3人都在事故中受傷，但傷勢屬非危及生命，之後已送醫檢查。地面上沒有人受傷，也沒有任何車輛被撞擊。 事故使路口與680號州際公路通往Alum Rock Avenue的匝道短暫封閉，現場約3小時後恢復。涉事飛機屬一個服務聖荷西州立大學成員的非營利飛行俱樂部，墜機原因仍待FAA調查。
精華 FAQ
飛機墜落在聖荷西Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口，機頭朝下停在道路中央。現場有少量燃油洩漏，救援人員很快清理，並未造成地面人員受傷。
機上共有2名成人與1名兒童，3人都在事故中受傷，但傷勢屬非危及生命，之後已送醫檢查。地面上沒有人受傷，也沒有任何車輛被撞擊。
事故使路口與680號州際公路通往Alum Rock Avenue的匝道短暫封閉，現場約3小時後恢復。涉事飛機屬一個服務聖荷西州立大學成員的非營利飛行俱樂部，墜機原因仍待FAA調查。
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