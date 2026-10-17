史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福學者祁凱立分析台灣地方選情，預測蔣萬安可在台北市連任，並看好民進黨有機會擴大縣市執政版圖，同時肯定沈伯洋的競選表現與影響力。

台灣九合一地方選舉11月28日登場，台灣人公共事務 會（FAPA）北加州分會17日在東灣聖利安住舉行年會，邀請史丹福大學 胡佛研究院研究員祁凱立（Kharis Templeman），分析全台縣市長選情及藍綠版圖變化。他認為，國民黨今年選情恐比預期艱難，民進黨有機會增加執政縣市。至於台北市長選舉，他則預測蔣萬安 連任，但對挑戰者沈伯洋的表現印象深刻。

FAPA北加州分會長洪輝舜表示，分會每逢台灣重要選舉年，便邀請學者分析選情，祁凱立曾於2022年、2024年到場，今年已是第三次。年會今年移師東灣，希望讓不同地區會員參與，報名人數逾40人。

祁凱立指出，國民黨目前掌握全台22縣市中的16個，但其中十個選區面臨現任首長任期屆滿，加上提名爭議及藍白合作問題，守住既有版圖並不容易。他預估民進黨可能淨增加二至六個執政縣市，選舉結果也將牽動2028年總統大選布局。

談到台北市，祁凱立分析，蔣萬安擁有現任優勢，台北市也相對有利國民黨，因此仍預測蔣萬安勝選。不過，他肯定沈伯洋的表現，認為其雖缺乏選舉經驗，卻積極接觸不同群體，讓原先被視為差距懸殊的選戰出現變化。

其他縣市方面，祁凱立認為，新北市蘇巧慧與李四川的競爭值得關注，並點名基隆可能出現意外結果，儘管國民黨市長謝國樑挺過罷免，民進黨童子瑋仍有挑戰空間。新竹縣因國民黨提名爭議及藍白整合問題，選情增加變數；彰化縣、宜蘭縣及嘉義市，也可能成為版圖變動關鍵。

經營台灣主題YouTube頻道「台灣沙拉」的外籍創作者Sarah，首次參加FAPA活動，提問沈伯洋如何透過社群媒體與草根動員打開知名度。祁凱立表示，沈伯洋年輕、口才好且具魅力，能與不同群體溝通。他透露，9月觀察沈伯洋競選時，每天僅睡四小時，仍積極準備活動，也願意接受立場不同媒體的尖銳提問，展現難得的競選能力。

另有觀眾追問，沈伯洋的選舉熱潮是短暫現象，還是可能改變台灣政治生態？祁凱立以2018年韓國瑜參選高雄市長為例，指出韓國瑜當年同樣迅速成為全台焦點，帶動其他地區選情。他認為，沈伯洋目前也有類似影響力，但距投票仍有六周，聲勢能否持續、影響選舉結果，仍待觀察。

洪輝舜表示，FAPA不為台灣選舉候選人背書，而是透過公共事務倡議，向美國民選官員傳達對台灣民主及美台關係的關切。年會同時舉行分會長改選，洪輝舜順利連任。

台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會長洪舜輝出席17日年會，並於當天舉行的分會長改選中順利連任。（記者王湘涵/攝影）

FAPA北加州分會17日舉行年會，邀請祁凱立（後排中央偏右、灰色西裝）分析台灣地方選舉，和與會者合影。（記者攝影）（記者王湘涵/攝影）

經營YouTube頻道「台灣沙拉」的外籍創作者Sarah，在FAPA年會現場詢問沈伯洋競選托特包及海報的取得方式，並關注其社群媒體與草根動員策略。（記者王湘涵/攝影）

台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會17日在東灣聖利安住舉行年會，祁凱立向現場民眾分析台灣地方選情，與會者互動熱絡。（記者攝影）（記者王湘涵/攝影）