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Costco北海道毛巾卷一個一公斤 配普洱茶更解膩

記者龔玥/聖荷西即時報導
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Costco北海道毛巾卷上市。（記者龔玥/攝影）
Costco北海道毛巾卷上市。（記者龔玥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多冷凍甜點區出現來自日本北海道的千層毛巾卷，約1公斤售價18美元上下，主打不過甜的奶油口感，搭配普洱茶更顯清爽。

好市多冷凍甜點區近日出現日本北海道千層毛巾卷，整盒重約1公斤，售價約18.99美元。這款日式甜點以多層薄餅皮包裹鮮奶油，外形像捲起的毛巾，口感柔軟，主打不過甜的奶油風味，吸引喜愛日式甜品的消費者關注。

這款商品由Yamato Desserts推出，名稱為Japanese Crepe Roll Cake，規格為35.27盎司，約1公斤，標示產地為日本北海道。售價約17.99至18.99美元，實際價格及供貨情況可能因門市而異，灣區消費者可到當地好市多冷凍食品區查看。

有消費者分享，這款毛巾卷吃起來「完全不感覺到甜」，奶油口感順滑，搭配層層薄餅皮十分好吃。相較於部分奶油蛋糕容易讓人感到甜膩，這款甜點的風味較為清爽，也適合切片與家人分享。

消費者還建議，享用時可以搭配一杯普洱茶。茶香能平衡奶油的濃郁感，入口更加清爽，也讓整體風味更有層次，適合下午茶或飯後享用。

這款毛巾卷需要冷凍保存，食用前建議放入冰箱冷藏室解凍約6小時，再切片食用。主要成分包括鮮奶油、雞蛋、乳製品、小麥粉、糖、植物油及玉米糖漿等，對相關食材過敏者應先查看包裝標示。

對想在家品嘗日式甜點的消費者而言，這款約1公斤的冷凍毛巾卷可分次切片享用。不過，各地門市的價格及庫存可能不同，購買前仍應以當地好市多實際情況為準。

精華 FAQ

  • 它是Yamato Desserts推出的 Japanese Crepe Roll Cake，外型像毛巾捲，標示產地為日本北海道，屬於冷凍甜點，主打多層薄餅皮包裹鮮奶油的日式風味。

  • 商品規格為35.27盎司，約1公斤，售價約17.99至18.99美元。實際價格與庫存會因門市而異，消費者需以當地好市多冷凍區現場標示為準。

  • 建議冷藏解凍約6小時後再切片食用，並可搭配普洱茶。茶香能平衡奶油的濃郁感，讓口感更清爽，也更適合下午茶或飯後分享。

Costco 好市多 灣區

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