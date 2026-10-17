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殭屍射擊遊戲以舊金山田德隆為背景 被抗議下架

編譯廖宜怡／即時報導
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將舊金山田德隆區遊民影射成需要被清除的殭屍的電子遊戲「田德隆夜班」已被下架。（取...
將舊金山田德隆區遊民影射成需要被清除的殭屍的電子遊戲「田德隆夜班」已被下架。（取自X/@plbiojout）

AI摘要

文章摘要整理：

一款把舊金山田德隆區遊民影射成殭屍的射擊遊戲，因遭官員與居民痛批而下架，開發者也道歉並宣布捐款。

在遭到舊金山市府官員和居民強烈批評後，一款將該市田德隆區（Tenderloin）遊民影射成需要被清除的殭屍的電子遊戲已被下架。

舊金山紀事報報導，電子遊戲「田德隆夜班」（Tenderloin Night Shift）將舊金山描繪成一個射殺殭屍的任務場景。田德隆博物館（Tenderloin Museum）工作人員史德恩（Jared Stearns）說：「非常惡劣，它完全不能代表田德隆區。」

這款電子遊戲是由人工智慧新創公司創辦人畢歐如（Pierre-Louis Biojout）所開發。他在下架這款遊戲後表示，他將向當地一家致力於幫助藥物濫用者、遊民和有犯罪前科者的組織捐款。

畢歐如在X平台上寫道：「我選擇的遊戲背景和宣傳方式，反映出我的判斷力欠佳。但是，我從未想過要針對那些正在對抗毒癮或無家可歸的人群。我已經下架了這款遊戲，退還了所有廣告商的付費，並以個人名義向Delancey Street的治療與康復機構捐出相當於遊戲總收入的款項。」

畢歐如先前曾告訴紀事報，這款遊戲的靈感來自電子遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）的惡魔島（Alcatraz）地圖，並非針對舊金山遊民。然而，「田德隆夜班」中的殭屍包括了「折疊者」（the Folded），顯然是在影射鴉片類藥物濫用者腰部彎曲的姿勢：「芬太尼折疊」（fentanyl fold）。

遊戲中還包含其他一些地方特色元素，例如Waymo自駕計程車、電動滑板車和一家名為Tendernob的工作室的戶外看板廣告。畢歐如自稱，他每日上下班途中都會經過這個街區兩次。

代表田德隆區的舊金山市議員馬百樂（Bilal Mahmood）15日表示，這款暴力遊戲「泯滅人性，絕對不應讓它正常化」舊金山檢察官辦公室發言人也稱，這款遊戲「令人憎惡」。

紀事報指出，畢歐如是透過OpenAI的Codex，在短短一周內就開發出這款遊戲。之後，他透過自己的新創公司NanoCorp出售遊戲內的數位廣告欄位，起價為每周100元。

畢歐如13日在社群媒體上發文說：「舊金山解決不了田德隆區的問題，所以我把它用來賺錢。」

精華 FAQ

  • 因為遊戲把田德隆區的遊民與毒癮者影射成應被清除的殭屍，內容被認為在污名化弱勢族群，引發市府官員、居民與檢方強烈批評，最終遭到下架。

  • 開發者是人工智慧新創公司創辦人畢歐如。他表示自己在背景與宣傳上的判斷失當，已下架遊戲、退還廣告商費用，並捐出相當於遊戲總收入的款項。

  • 除了殭屍角色被視為影射「芬太尼折疊」現象外，遊戲還加入Waymo自駕車、電動滑板車與街區看板等元素，並以短時間內用OpenAI Codex開發、販售廣告位的方式引發質疑。

遊民 舊金山

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