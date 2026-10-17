可疑「白粉」信件風波延燒灣區 4國會議員辦公室受波及

AI摘要 文章摘要整理： 灣區至少4名聯邦眾議員辦公室收到可疑白粉信件，警方與危險物質小組緊急出動，聯邦當局正追查是否與全美多起同類恐嚇郵件有關。

繼全美多州國會議員及選舉官員辦公室接連收到含有可疑白色粉末的郵件後，類似事件也在灣區 傳出。包括核桃 溪、聖荷西 、聖他克拉拉及聖他克魯茲在內，至少4名聯邦眾議員的地方辦公室接獲可疑信件，部分信封內發現白色粉末，引發警方及危險物質處理小組出動。聯邦調查局（FBI）已介入全國性調查，目前部分不明物質經檢測確認無害。

NBC灣區新聞報導，代表康曲柯士達縣及部分阿拉米達縣的聯邦眾議員德索尼爾（Mark DeSaulnier）表示，工作人員16日下午在核桃溪辦公室發現一封可疑信件，其外觀及寄件地址與全美其他國會議員辦公室收到的信件相符。工作人員並未拆封，立即將信件隔離，並通知地方警方及國會警察。消防及危險物質處理人員隨後到場，信件是否含有危險物質仍待確認。

聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）位於聖荷西的辦公室16日上午也收到可疑郵件。根據ABC7報導，警方拆彈小組及消防人員前往北第一街的辦公室處理。聖荷西警方表示，信件內發現不明物質，但經檢測確認不具危險性，調查仍在進行。

在聖他克魯茲市，聯邦眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）的辦公室收到一封含有白色粉末的信件。ABC7指出，一名女性職員在處理日常選民郵件時拆開信封，發現粉末後立即疏散其他工作人員並撥打911。相關人員經醫療檢查後初步確認安全，後續檢測證實粉末為糖及麵粉。帕內塔表示，這類恐嚇行為不會阻止辦公室繼續服務選民。

聯邦眾議員康納（Ro Khanna）位於聖他克拉拉的辦公室同日也傳出類似事件。根據KTVU報導，現場可見身穿防護裝備的緊急應變人員。聖他克拉拉警方表示，已掌握相關情況，案件仍在調查中，尚未公布可疑郵件的詳細內容。

這波可疑郵件事件正值11月3日美國期中選舉前夕，ABC News引述執法消息人士指出，全美郵件系統可能有超過100封類似信件流通，部分郵件已遭攔截，但仍可能有信件送達目的地。聯邦調查局、美國郵政檢查局及國會警察已聯合展開調查。

除灣區外，加州民主黨籍聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)及其他州的國會議員、選舉機關也接獲類似郵件。聯邦當局正追查寄件者身分及動機，並提醒相關辦公室謹慎處理可疑郵件，目前尚未確認所有案件是否出自同一來源。