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2026全美最環保城市 灣區包辦前三 屋崙奪冠

記者王湘涵／即時報導
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WalletHub公布2026年全美最環保城市排行榜，灣區屋崙、聖荷西及舊金山包...
WalletHub公布2026年全美最環保城市排行榜，灣區屋崙、聖荷西及舊金山包辦前三名，佛利蒙排名第七。（翻攝自WalletHub網站）

AI摘要

文章摘要整理：

WalletHub評比2026年全美最環保城市，屋崙、聖荷西與舊金山包辦前三，佛利蒙也進入前十，凸顯灣區在永續與綠色生活上的整體優勢。

個人理財網站WalletHub公布2026年全美最環保城市排行榜，灣區城市表現亮眼，屋崙、聖荷西及舊金山包辦全美前三名，東灣佛利蒙也排名第七。評比涵蓋空氣品質、溫室氣體排放、再生能源、綠色交通及環保政策等指標，顯示灣區多座城市在環境永續方面表現突出。

根據NBC灣區新聞報導，WalletHub針對全美100個人口最多的城市進行評比，依據環境、交通、能源來源，以及生活方式與政策等四大面向、共28項指標評分。除灣區四座城市外，華盛頓特區排名第四，檀香山第五、聖地牙哥第六，爾灣第八、波特蘭第九，明尼亞波利斯第十。

屋崙今年躍居全美第一，主要受惠於空氣品質、溫室氣體排放及光害控制等方面的表現。根據評比，屋崙的人均溫室氣體排放量為全美第二低，空氣品質排名第一，光害程度也是全美最低，讓居民更容易欣賞夜空。此外，屋崙約12%的土地規畫為公園綠地，並擁有自行車道、社區菜園及農夫市場，提供居民更多綠色生活選擇。

排名第二的聖荷西，在太陽能及再生能源使用方面表現突出。當地每人平均太陽能板安裝數量排名全美第五，約50%的電力來自再生能源。聖荷西的都市熱島效應相對較低，代表市區與周邊較少開發地區的溫差較小。此外，聖荷西也透過限制塑膠袋使用、推動自行車共享，以及多項綠能措施，鼓勵居民採取更環保的生活方式。

舊金山排名第三，在支持在地農業及節約用水方面具有優勢。當地每人平均社區支持型農業（CSA）團體及社區菜園數量均居全美第一，農夫市場也相當普遍。舊金山超過50%的能源來自再生能源，居民每日平均用水量為全美第九低；由於獨自開車通勤的居民比例較低，舊金山在交通項目中排名全美第四。

東灣佛利蒙排名第七，但在環境及能源來源兩大評比項目中，均並列全美第一。佛利蒙市府表示，這項成績反映當地長期致力於減少溫室氣體排放、保留綠地及推動再生能源發展。

精華 FAQ

  • 根據WalletHub公布的結果，前三名全由灣區城市包辦，依序是屋崙、聖荷西與舊金山。這顯示灣區在空氣品質、能源使用與環保政策等面向表現特別突出。

  • 屋崙在空氣品質排名第1、人均溫室氣體排放量全美第2低，且光害程度最低，夜空可見度佳；同時還有公園綠地、自行車道、社區菜園與農夫市場等綠色資源。

  • 聖荷西以太陽能與再生能源見長，約50%電力來自再生能源；舊金山在在地農業、節水與交通表現優異；佛利蒙則在環境與能源來源兩項中並列全美第1。

灣區 屋崙 聖地牙哥

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