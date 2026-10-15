水道權責不清 聖荷西防洪拉警報

今年冬天聖嬰現象恐會加重洪水風險。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西因市府與聖塔克拉拉谷水利局管轄不明，恐在聖嬰強降雨前延誤水道清理與防洪準備，居民與官員呼籲加速協調。

隨著強烈聖嬰現象（El Niño）可能增加加州 冬季強降雨風險，聖荷西 居民及地方官員警告，市府與聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）之間的管轄權畫分不清，可能延誤水道清理及防洪工程，影響社區應對洪災的準備。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西市議會聖與谷水利局委員會日前舉行聯席會議。多名官員及居民指出，聖荷西境內約140哩長的水道分屬市府、水利局及私人業主管理，一旦出現倒樹、垃圾或其他阻塞物，往往難以釐清應由誰負責處理。

聖荷西市長馬漢表示，居民看到水道出現阻塞時，只希望問題獲得解決，不應還得先弄清楚各機構之間的管轄權界線。他強調，居民期待政府部門採取行動，解決實際問題。

居民對行政權責不明的情況尤其感到擔憂。居住在野狼溪（Coyote Creek）沿岸的一群居民發起連署，指出威廉街（William Street）至280號州際公路之間的溪流已累積大量大型木頭阻塞物，要求地方政府加快處理。截至報導刊出時，連署已有241人簽署。

連署信指出，水道所有權及維護責任過於複雜，容易造成各方對責任歸屬產生分歧，進而延誤重要的溪流維護及防洪工程。野狼溪曾於2017年發生嚴重洪災，當時暴雨導致聖荷西南部的安德森水壩（Anderson Dam）溢流。

聖谷水利局委員會主席埃斯特雷梅拉（Tony Estremera）表示，各機構都有責任維護自己管理的土地，避免雨水溢流及造成鄰近區域損害。他呼籲各方共同維護水道，提升社區面對聖嬰冬季及未來洪災的應變能力。

為因應可能出現的洪水，聖谷水利局正加強向土地所有者宣導維護責任及可用資源。從11月起，聖塔克拉拉縣將有五個地點免費提供沙包，供居民防洪使用。水利局也持續進行安德森水壩抗震改造工程，目前水壩蓄水量已降至容量的3%，並計畫沿野狼特溪興建防洪牆等設施。

聖荷西市議員在會議中支持馬漢提出的方案，要求市府與水利局進一步蒐集資料，確認水道中洪水風險最高的區域，以協助居民提前準備。

水利局官員表示，會監測自己管轄範圍內的水道，但其他區域若出現阻塞或問題，仍需依靠居民主動通報。負責流域管理的官員海克斯（Christopher Hakes）呼籲民眾，若發現水道有異常情況，應及時向相關單位反映。

野狼溪曾於2017年發生嚴重洪災。(Google Maps)