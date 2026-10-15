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擴大營運 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠

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Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名。(取材自Zoox官網)
Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名。(取材自Zoox官網)

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜旗下Zoox在海沃租下兩棟工業建築，擴大自駕計程車營運與製造據點，並凸顯東灣正吸引先進製造業聚集。

儘管Zoox旗下之烤麵包機造型(toaster-shaped)自動駕駛計程車已在舊金山街頭行駛，但這家隸屬於亞馬遜的公司，正在東灣海沃建立重要據點。

舊金山紀事報報導，Zoox已在海沃市租下兩棟工業建築，其將促使其在現有自動駕駛計程車設施附近的營運面積，擴大一倍以上。

新租用的場地位於海沃西部工業走廊，緊鄰92號公路以北，地址在：25500 Clawiter Rd.。總面積超過35萬平方呎。這兩棟相鄰的倉庫，為PGIM所擁有，鄰近Zoox現有22萬平方呎工廠。代表業主的房地產公司「JLL」本周宣布這筆交易，但未透露租戶名稱。公開記錄顯示，海沃市府已向Zoox發放在倉庫運營的營業執照。

Zoox發言人告訴紀事報，隨著擴大專為自動駕駛設計的計程車車隊規模，建築設施將提供額外的空間，繼續致力在加州開發自動駕駛計程車。不過，發言人拒絕透露具體用途。

海沃市首席經濟發展官阮保羅(音譯，Paul Nguyen)聲明表示，這筆交易展現這座東灣城市，是如何繼續吸引並加速現代製造業的發展。

Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名，這些車輛目前在舊金山與拉斯維加斯搭載乘客。車內座椅採用對向配置，並且沒有設置方向盤或踏板。

Zoox先前已在海沃租用兩處場地：其中一處是地址位在：25810 Clawiter Rd.、面積22萬平方呎的生產設施，已於去年6月啟用。其每年具備組裝多達一萬輛自動駕駛計程車的能力。也租用位於25555 Clawiter Rd.、面積達3萬4000平方呎的物流與轉機設施。

Zoox公司總部位在佛斯特市，去年在當地擴大業務規模，新增約20萬平方呎的辦公室與研發空間。

阮保羅表示，海沃市的工業地產開發計畫仍活躍，人工智慧與機器人產業的先進製造企業，正推動市場需求，而這些企業所尋求的不僅僅是建築物本身，關鍵考量因素包括高功率電力供應、與供應鏈和勞動力市場的連接，以及產品進入市場的速度。

精華 FAQ

  • Zoox在海沃西部工業走廊租下兩棟相鄰倉庫，地址為25500 Clawiter Rd.，總面積超過35萬平方呎，讓其在現有自駕車設施附近的營運面積擴大一倍以上。

  • Zoox表示，新增空間可支援其擴大專為自動駕駛設計的車隊規模，並持續在加州發展自駕計程車業務；但公司未透露這些建築的具體使用方式。

  • 海沃市府認為，當地工業地產活躍，加上AI與機器人相關的先進製造需求強勁；企業除看重建築本身，也重視高功率電力、供應鏈連結與接近勞動力市場。

亞馬遜 加州 舊金山

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