卡斯楚谷設市討論20日說明會 盼爭取2028年居民投票

設市倡議組織董事李默表示，希望透過20日的社區宣導及說明會，讓卡斯楚谷居民了解設市可能帶來的影響，並參與地方治理討論。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 卡斯楚谷設市倡議團隊正加強宣導，盼在2028年讓居民投票決定是否建市，並於10月20日舉辦說明會，討論治理、財政與地方發展影響。

東灣卡斯楚谷是否轉型為獨立城市，長期以來在地方引發不同意見。當地設市倡議團隊正推動研究及社區宣導，希望爭取2028年讓居民投票 決定是否設市。團隊將於10月20日下午5時，在卡斯楚谷圖書館舉辦說明會，討論地方治理、財政收支及設市可能帶來的影響。

設市倡議組織董事李默（Nimone Li-Hardisty）接受專訪表示，卡斯楚谷約有六萬人口，至今仍屬阿拉米達縣非建制地區，地方事務主要由縣政府管理。居民雖可透過卡斯楚谷市政諮詢委員會（MAC）反映意見，但最終決策權仍在縣政府。

李默指出，倡議者希望讓居民對道路建設、土地使用及商業發展擁有更大決策權。她舉例，當地部分道路缺乏人行道，商家申請營業或變更土地用途也可能面臨繁複程序。她認為，成立市政府有助於更直接回應地方需求。

根據倡議團隊公布的方案，卡斯楚谷擬採憲章城市（Charter City）制度，但保留「Town of Castro Valley」名稱。初步規畫設置市長、五名市議員、市經理及精簡行政團隊，警察、消防、供水及垃圾清運等服務則計畫繼續由現有機構提供，以減少行政規模。

設市是否增加居民稅負，也是討論焦點。李默表示，部分居民擔心設市後勢必加稅、興建市政廳及聘用大量行政人員，但她認為這是一種誤解，設市不代表一定要提高稅率或建立龐大行政體系。

李默以車輛牌照稅為例指出，相關稅收由州政府徵收，並透過地方財政制度分配，但卡斯楚谷因非獨立城市，無法以城市身分取得相關財源。她認為，居民難以掌握這些稅收有多少實際用於當地，也希望透過設市爭取更大的地方財政自主權。

倡議團隊過去約三年持續研究地方稅收及設市支出，李默坦言，卡斯楚谷以住宅及小型商家為主，缺乏大型產業稅收，但她認為設市後若能簡化商家開業及土地開發程序，有機會吸引更多商家進駐。至於現有財源能否支應新市政府運作，仍待進一步釐清，也是20日說明會的重要議題。

卡斯楚谷過去曾推動設市，但未能成功。此次倡議團隊希望透過說明會，讓居民進一步了解設市可能帶來的成本與效益，並有機會現場提問、表達疑慮。

設市目前尚在前期準備階段，仍須經過正式申請、財政研究及主管機關審查，也需要相當經費。2028年只是倡議團隊爭取的投票目標，日期尚未確定。