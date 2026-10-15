紀念白化短吻鱷Claude 加州科學院舉辦亡靈節之夜

藝術家Carolina Argote為Claude創作的雕塑。（加州科學院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州科學院將以亡靈節NightLife活動追憶已故白化短吻鱷Claude，透過藝術雕塑、傳統儀式與社區活動，邀公眾共同懷念親友。

加州 科學院（Cal Academy）將於22日晚6時舉辦亡靈節主題NightLife活動，以藝術、音樂與傳統舞蹈紀念已故白化短吻鱷Claude，並邀請公眾共同追憶逝去的親友。活動僅限21歲及以上人士參加。

Claude是深受舊金山 人喜愛的一只白化美洲短吻鱷，1995年出生於路易斯安那州，2008年入住加州科學院。牠因白化症而擁有罕見的雪白外表，成為館內的明星動物與非正式吉祥物。Claude於2025年12月離世，享年30歲。

本次活動由科學院攜手CarnavalSF及館內拉丁裔員工團體舉辦，呈現墨西哥 米卻肯地區的文化傳統。開場時，博物館正門將舉行傳統阿茲特克祝福儀式，為夜晚揭幕。

加州科學院公關主任琵琪（Jeanette Peach）對本報表示，當晚焦點是藝術家Carolina Argote為Claude創作的雕塑。這件以墨西哥奇幻動物藝術為靈感的作品，將為人們寄託對Claude的思念。現場還設有社區紀念供壇，讓來賓向Claude及已故親友致意。

公眾還可逛拉丁裔商販市集，體驗骷髏臉部彩繪、製作「神聖之心」紀念手工藝品，或參加墨西哥傳統圖卡遊戲lotería。現場另設拍照亭，並安排舊金山業餘天文學家協會在生態屋頂帶領觀星。