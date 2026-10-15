萬聖節即將到 桑尼維爾哈利波特點燈開放 引爆打卡熱潮

如果喜歡美式經典的恐怖驚悚風格，聖荷西的「噩夢之屋」（The House of Nightmare）絕對能滿足視覺神經。（馬兆先提供）

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節將至，南灣兩處私人住宅主題裝置完工點燈，桑尼維爾的哈利波特魔法屋與聖荷西噩夢之屋成為熱門打卡景點。

萬聖節 即將到來，灣區 節慶氣氛也更加濃厚。今年南灣有不少私人住宅發揮極致創意，將自家前庭改造成令人驚嘆的主題展區，已有兩大超吸睛的網紅萬聖節民宅裝置正式完工並點燈開放，吸引民眾駐足拍照，成為今年秋季不可錯過的限定街景。

桑尼維爾的「哈利波特 魔法屋」是一個鄰近 Las Palmas Park 的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。屋主今年再度施展黑魔法，將院子完美化身為「霍格華茲」世界。現場不僅掛滿了霍格華茲四大特徵鮮明的學院旗幟，更設置了精細度滿分的石內卜魔藥架與經典的分類帽場景。再搭配現場會動的魔法機關與精緻的特殊燈光效果，彷彿一秒置身電影之中。

魔法屋已經建造完成，每天下午3時至9時開放參觀，周末更會延長點燈至晚上10時，建議民眾在天黑後前往，才能體驗到最魔幻的視覺震撼。

如果喜歡美式經典的恐怖驚悚風格，聖荷西的「噩夢之屋」（The House of Nightmare）絕對能滿足視覺神經。這座民宅今年帶著令人毛骨悚然的裝置驚悚回歸。屋主精心佈置了極為逼真的恐怖骷髏與妖魔鬼怪，並運用大量紅、綠雙色調的詭譎燈光渲染整座建築。

夜幕降臨時，開車經過此處或是駐足路邊欣賞，陰森恐怖的氛圍感直接拉滿，讓人背脊發涼卻又忍不住直呼過癮。

台裔工程師馬兆先說，有一次晚上不小心經過這民宅，當時還沒有意識到萬聖節將近，猛一抬頭就看到好多骷髏頭轉向自己，真的被嚇到了。

由於這些景點皆位於安靜的住宅區內，屬於私人屋主無償分享，建議讀者參觀時請務必留在公共人行道上，切勿踐踏私人草皮，並放低音量、嚴禁堵塞鄰近住戶的車庫通道，共同維護良好的社區秩序。

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近 Las Palmas Park 的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）

屋主今年再度施展黑魔法，將院子完美化身為「霍格華茲」世界，現場掛滿了霍格華茲四大特徵鮮明的學院旗幟。（記者江碩涵／攝影）

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近 Las Palmas Park 的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近 Las Palmas Park 的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）