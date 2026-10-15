我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

響應川普 美爭取全球將AI改稱「超級智慧」

習近平：反腐一刻不能停 加大查處「一把手」貪腐

麥當勞萬聖節討糖桶20日登場 首度攜手迪士尼反派

記者王湘涵╱灣區即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼五大反派化身麥當勞萬聖節討糖桶，包括賈方、烏蘇拉、刀疤、庫伊拉及黑魔女，1...
迪士尼五大反派化身麥當勞萬聖節討糖桶，包括賈方、烏蘇拉、刀疤、庫伊拉及黑魔女，10月20日起隨門市Happy Meal限時登場。（翻攝自麥當勞官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國麥當勞今年首度與迪士尼合作，推出以5大經典反派為主題的萬聖節討糖桶，將於10月20日起隨Happy Meal限時供應。

萬聖節將至，美國麥當勞今年首度攜手迪士尼，以五大經典反派角色為主題，推出萬聖節討糖桶（Disney Villains Boo Buckets），包括「阿拉丁」的賈方、「小美人魚」的烏蘇拉、「獅子王」的刀疤、「101忠狗」的庫伊拉，以及「睡美人」的黑魔女。五款造型將於10月20日起隨Happy Meal限時登場，讓民眾在萬聖節前夕收集喜愛的角色，也能提著參加「不給糖就搗蛋」（Trick-or-Treat）活動。

這系列討糖桶的造型與上市日期，日前已在社群平台流傳，並引起多家媒體關注。麥當勞15日證實消息，同步公布五款商品照片及資訊。五款討糖桶分別採用紅色、紫色、橘色、黑白及綠色配色，桶身印有反派角色的臉部圖案，搭配金色麥當勞「M」字造型提把，呈現迪士尼風格與萬聖節氣氛。

其中，紅色款以擅長陰謀算計的賈方為主角，紫色款描繪海底女巫烏蘇拉的神情，橘色款展現刀疤銳利的目光，黑白款以庫伊拉的雙色頭髮為設計特色，綠色款則呈現黑魔女的標誌性頭飾與眼神。每款討糖桶還附有反派主題桶蓋及角色貼紙，供消費者自行裝飾。

麥當勞萬聖節討糖桶最早於1986年推出，因造型可愛、兼具實用性，逐漸成為美國萬聖節的經典商品，近年麥當勞陸續重新推出不同造型的Boo Buckets，吸引懷舊消費者及親子家庭關注。今年首度將迪士尼反派融入設計，也讓萬聖節增添新的收藏元素。

不過，新品亮相後，麥當勞官方Instagram留言區也掀起懷舊討論。有網友表示，比起迪士尼反派，更希望重新推出1980年代的經典討糖桶，也有人直問「幽靈桶去哪了？」另有網友直言，不喜歡今年的反派設計。

儘管有懷舊聲音，新設計仍受到迪士尼粉絲歡迎。一名自稱19歲的網友興奮留言：「我一定要刀疤那款！」也有人敲碗「大力士」中的冥王黑帝斯，希望未來能推出藍色版本；還有網友分享創意用途，建議萬聖節過後拆下提把，將討糖桶改造成應景的盆栽裝飾。

除了造型討論，也有網友詢問能否自行挑選角色，另有人擔心新品上市後可能造成門市排隊。麥當勞目前尚未公布是否開放指定款式，也未提供各款討糖桶的詳細尺寸與容量。

根據麥當勞官方資訊，迪士尼反派討糖桶將於10月20日起，隨Happy Meal在美國參與活動的門市限時供應，數量有限售完為止，有意收集的民眾可向當地門市洽詢。

麥當勞攜手迪士尼推出萬聖節討糖桶，五款反派角色造型亮相，背景還可見經典反派的巨大...
麥當勞攜手迪士尼推出萬聖節討糖桶，五款反派角色造型亮相，背景還可見經典反派的巨大剪影，增添萬聖節神祕氣氛。（翻攝自麥當勞官方Instagram）

精華 FAQ

  • 今年最大亮點是首次結合迪士尼反派角色，設計成5款不同配色的Boo Buckets，並加入桶蓋與角色貼紙，強化收藏與裝飾用途。

  • 5款角色包括《阿拉丁》的賈方、《小美人魚》的烏蘇拉、《獅子王》的刀疤、《101忠狗》的庫伊拉，以及《睡美人》的黑魔女。

  • 官方表示將於10月20日起，隨Happy Meal在美國參與活動門市限時供應，數量有限。社群則熱議懷舊款回歸、是否能指定角色與門市排隊問題。

萬聖節 迪士尼 麥當勞

上一則

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

下一則

PG&E預防野火擴大停電 灣區9萬用戶面臨斷電

延伸閱讀

寶可夢30周年 攜手麥當勞推15款卡牌 11月5日登場

寶可夢30周年 攜手麥當勞推15款卡牌 11月5日登場
Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送

Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送
10月萬聖節狂歡 160處街道封街 活動規模歷來最大

10月萬聖節狂歡 160處街道封街 活動規模歷來最大

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論
2.99元Trader Joe's萬聖節迷你包 再掀排隊潮

2.99元Trader Joe's萬聖節迷你包 再掀排隊潮

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」